Marcus Brito revela bastidores do BBB 24 e apoio a Davi

O ex-participante do “Big Brother Brasil 24”, Marcus Brito, revelou novos detalhes sobre os bastidores do reality em sua participação no podcast “Sem Filtro”, apresentado por Luiza Ambiel. Durante a conversa, ele destacou um momento crítico vivido pelo campeão da edição, Davi Brito, que considerou desistir do programa devido a problemas de saúde.

Marcus explicou que Davi passou por uma fase de fragilidade física e, em um momento difícil, expressou o desejo de deixar o confinamento. “Houve uma situação em que o Davi estava doente e queria sair do programa. A produção chamou ele para conversar e, quando voltou, ele já queria continuar”, contou. Essa situação, segundo Marcus, mostra como a produção estava atenta ao bem-estar de Davi e enfatiza o apoio que ele recebeu ao longo da competição.

Além dos bastidores do BBB 24, Marcus também mencionou sua relação com pessoas do meio artístico, especialmente a cantora Gaby Amarantos. Ele ficou animado ao comentar que foi convidado por Gaby para ser embaixador da “Laje da Naza”, um projeto em Belém que visa dar visibilidade e voz a comunidades da periferia. “Amo a Gabi Amarantos, somos muito próximos. Estou muito feliz pelo momento que ela vive agora, com álbum novo e todo o sucesso que merece”, disse.

O episódio completo com a participação de Marcus Brito será transmitido nesta segunda-feira, dia 29, às 19h, no podcast “Sem Filtro”.