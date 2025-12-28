Tadeu Schmidt revela novidades antes do BBB 26

Faltando poucos dias para o início do Big Brother Brasil 26, Tadeu Schmidt, o apresentador, aumentou a expectativa dos fãs ao responder de forma divertida perguntas e comentários sobre a nova temporada. Em um vídeo publicado neste sábado, Tadeu comentou sobre rumores de que haveria um “casal de gostosos” para o público torcer. Ele brincou: “Temos. Maravilhosos! Aliás, um casal, não. É um só que você quer? Só queria um? Está fácil.” Com isso, ele deixou os espectadores ainda mais curiosos sobre quem estará no elenco.

Além disso, Tadeu também falou sobre os boatos envolvendo a entrada de celebridades, como o jogador Thiago Galhardo, que recentemente saiu do Santa Cruz, de Pernambuco. O apresentador foi claro ao responder: “Acho que não”, descartando a possibilidade da participação do jogador este ano.

Nesta edição, o elenco será dividido entre os tradicionais grupos “Pipoca” e “Camarote”, mas haverá uma novidade: a inclusão de ex-participantes, chamados de “Veteranos”. Tadeu instigou o público, dizendo: “É para bater ansiedade mesmo. É impossível você considerar fraca a nossa lista.” Ele ainda refletiu sobre a atitude dos veteranos na casa, respondendo a preocupações sobre um possível comportamento arrogante: “Será? Ou será que ele já tem experiência e sabe que isso pode acabar com o jogo dele?”

A estreia do BBB 26 acontecerá no dia 12 de janeiro na Globo, prometendo uma edição cheia de diversidade de perfis e potenciais surpresas. Antes disso, de 9 a 11 de janeiro, a emissora exibirá um programa especial chamado “Seleção BBB”. Esse programa mostrará o dia a dia dos participantes do grupo Pipoca, que serão selecionados pelo público enquanto estiverem na Casa de Vidro. Esta é a primeira vez que a seleção ocorrerá simultaneamente nas cinco regiões do Brasil, ampliando a variedade do elenco.