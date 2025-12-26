Sterblitch assume papel de irmão oculto de Fagundes em ‘Quem Ama Cuida’

A Globo apresenta novas mudanças na novela “Quem Ama Cuida” com a confirmação da contratação do ator Eduardo Sterblitch. Ele entrará na trama para interpretar um irmão desconhecido do milionário Artur, personagem de Antônio Fagundes. A chegada dele promete movimentar a história, intensificando a disputa pela herança de Artur.

Artur é dono de uma joalheria e está cansado de sustentar seus irmãos, Pilar, vivida por Isabel Teixeira, e Ulisses, que pode ser interpretado por Alexandre Borges. Como forma de contornar essa situação, ele decide se casar com a fisioterapeuta Adriana, papel de Leticia Colin. A intenção de Artur é garantir que a fortuna dele seja deixada para Adriana, afastando assim os familiares do dinheiro.

A trama toma um rumo sombrio quando, logo após o casamento, Artur é assassinado de maneira misteriosa. A responsabilidade pelo crime acaba recaindo sobre Adriana, que é presa e passa anos na cadeia. Após cumprir sua pena, ela traça um plano de vingança, contando com a ajuda do advogado Pedro, interpretado por Chay Suede. Durante a história, os dois desenvolvem um romance. Pedro é filho de Ademir, que também é advogado. Dan Stulbach foi convidado para esse papel, mas sua participação ainda não está confirmada.

Além disso, Flávia Alessandra está prevista para se juntar ao elenco como Fábia, a esposa de Ulisses. A trama também contará com Tata Werneck e Agatha Moreira, que interpretarão as filhas de Pilar. Tata fará o papel de uma stalker, enquanto Agatha viverá uma jovem viciada em aplicativos de relacionamento.

Mariana Ximenes está escalada para fazer uma mulher que se apaixona por um homem mais jovem; Henrique Barreira é um forte candidato para o papel masculino. Tatiana Tiburcio e Mariana Sena também farão parte da produção como mãe e filha. Mariana Sena interpretará Elenice, melhor amiga de Adriana, casada com um homem alcoólatra e abusivo, papel que está sendo cotado para Allan Souza Lima.

“Quem Ama Cuida” é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e conta com a direção artística de Amora Mautner. A estreia da novela está prevista para maio e reforça a aposta da emissora em histórias que envolvem disputas familiares e vinganças, temas que são frequentes nas tramas do horário nobre.