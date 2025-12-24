Baile do Menino Deus com Joyce Alane e Maestro Spok no Recife Antigo

Teve início na terça-feira, dia 23, a 22ª edição do Baile do Menino Deus, um espetáculo que acontece no Marco Zero, em Recife. Esse evento combina teatro, música e dança, celebrando o Natal com elementos da cultura popular nordestina. As apresentações se estendem até quinta-feira, dias 24 e 25, sempre às 20 horas, e são gratuitas, com centenas de cadeiras disponíveis para o público.

Neste ano, o elenco é estrelado por artistas como Joyce Alane, Maestro Spok, Laís Senna, que interpreta Maria, Lucas Dan Melo como José, o rapper Okado do Canal e Lucas dos Prazeres. Durante a apresentação, o público acompanhará a história de dois personagens, Mateus, inspirados nos palhaços do folclore nordestino, que buscam encontrar o local de nascimento de um menino que deve ser celebrado. Ao chegarem ao local, descobrem que as portas estão fechadas e, para que sejam abertas, eles precisam cantar e dançar. O espetáculo incorpora uma variedade de ritmos, como caboclinhos, frevo, bumba meu boi, maracatu e break, e se baseia em tradições populares do Nordeste, como o Reisado, o Caboclinho e a Lapinha.

Ronaldo Correia de Brito, autor do Baile, comentou sobre a proposta do evento. Ele idealizou o espetáculo há 42 anos junto ao escritor cearense Assis Lima e ao músico potiguar Antônio Madureira, inspirado por seus filhos pequenos e pelas mudanças que observavam nas celebrações natalinas. Brito ressaltou que o Baile do Menino Deus é uma verdadeira celebração, reunindo pessoas de todas as idades e origens sociais e proporcionando uma experiência transformadora.

O evento se tornou uma tradição em Recife e atrai anualmente multidões que se reúnem para celebrar o Natal de forma alegre e comunitária.