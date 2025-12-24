Acidente de ônibus em SP deixa três mortos na rodovia

Um grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 24 de dezembro, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Jaboticabal, interior de São Paulo. Um ônibus fretado da empresa Grandino Transportes tombou na pista, resultando na morte de três pessoas, incluindo uma criança de apenas dois anos.

O ônibus estava transportando 42 passageiros e dois motoristas, todos a caminho de Olímpia, quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle e tombou. O acidente ocorreu por volta das 6h35.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, das vítimas, 40 pessoas ficaram feridas. Desses, 31 necessitaram de atendimento médico. Seis feridos apresentam estado grave e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a empresa operadora do ônibus está colaborando nas investigações para determinar as causas do acidente. As autoridades continuam realizando os procedimentos necessários para garantir a segurança na rodovia.