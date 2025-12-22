Leonardo e Viviane têm noite romântica juntos

A novela “Três Graças” tem trazido novas reviravoltas na relação entre Leonardo, interpretado por Pedro Novaes, e Viviane, vivida por Gabriela Loran. Neste enredo, o casal se torna o foco principal da história, alterando o ritmo da narrativa na faixa nobre da Globo.

Recentemente, um momento marcante ocorreu quando Leonardo decidiu esperar Viviane em frente ao prédio da farmacêutica, localizado na Chacrinha. Embora relutante, Viviane tentou manter distância e sugeriu que ele a procurasse apenas durante as manhãs, na farmácia. No entanto, a tensão entre os dois aumentou com a chegada de Bagdá e seu grupo, que incentivaram Leonardo a continuar a conversa em um ambiente mais privado.

Como resultado, Leonardo foi convidado a subir para o apartamento de Viviane, onde a atmosfera se tornou mais íntima. Apesar do clima romântico, ele acabou passando a noite no sofá da sala, mostrando a cautela e a evolução dessa relação.

Nos próximos capítulos, a história avança para a primeira noite de amor do casal, o que representa um ponto crucial para o desenvolvimento dos personagens. Essa mudança reflete a estratégia dos autores, Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, que apostam na conexão emocional entre eles e no impacto que os conflitos pessoais têm na história.

A direção artística de Luiz Henrique Rios, junto com a produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu, busca manter o interesse do público até o final da novela, que está programado para maio. Após “Três Graças”, a emissora irá estrear “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, sinalizando uma continuidade no compromisso com a nova dramaturgia.

Com essas mudanças no enredo e nos relacionamentos, fica evidente que a novela valoriza as tramas afetivas e as interações entre os personagens. Além disso, a emissora se prepara para uma nova fase em sua programação, reafirmando a importância da estabilidade e inovação na dramaturgia nacional.