Previsão do tempo para segunda-feira em Umuarama

Nesta segunda-feira, 22 de dezembro, o clima em Umuarama apresenta variações com períodos de sol e chuvas isoladas, especialmente à tarde. A umidade relativa do ar ficará em torno de 69%, o que pode causar uma sensação de abafamento. As temperaturas devem variar entre 24ºC e 31,8ºC. A visibilidade média será de 10 km, permitindo a realização de atividades ao ar livre, embora seja importante ficar atento às mudanças nas condições do tempo.

A previsão indica uma probabilidade de 87% para chuvas passageiras, que podem vir acompanhadas de ventos moderados, mas sem risco de tempestades severas, já que as rajadas não devem ultrapassar os 50 km/h. A nebulosidade variará ao longo do dia, e o índice UV será moderado, com um valor de 3,6, indicando a necessidade de cuidados básicos contra a exposição ao sol. O sol nascerá às 5h44 e se pôrá às 19h20, resultando em um dia relativamente longo.

À medida que o dia avança, a umidade do ar deve continuar alta, o que, juntamente com as temperaturas elevadas, pode tornar o clima desconfortável, principalmente para quem realiza atividades físicas ao ar livre. A expectativa é de uma precipitação de apenas 0,16 mm, um valor baixo que pode não ser suficiente para mudar o cenário seco típico da estação. É importante estar alerta para a possibilidade de inundações em áreas urbanas com drenagem ineficiente, especialmente em caso de chuvas rápidas.

As temperaturas máximas durante o dia podem se aproximar de 32ºC, enquanto as mínimas não devem ficar abaixo de 24ºC, resultando em uma amplitude térmica reduzida, com um clima quente e constante. Para aqueles que desejam entender melhor as condições climáticas do Paraná, há informações que ajudam a planejar melhor suas atividades.

Para a terça-feira, 23 de dezembro, a previsão é de um dia ensolarado, com temperaturas variando entre 22,6ºC e 32,5ºC. A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 65%, tornando o ambiente mais seco e confortável. A visibilidade continuará em 10 km, e a probabilidade de chuvas será praticamente nula, favorecendo o lazer ao ar livre sem preocupações com temporais.

Assim, os próximos dias devem ser marcados por calor e estabilidade climática, com poucas chances de chuva ou tempestades. Para acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo em Umuarama e no restante da região, é possível acessar informações completas e confiáveis.