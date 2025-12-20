Adolescente de 13 anos é resgatada de cárcere privado em Naviraí

Interior

Polícia Civil investiga caso de cárcere privado; suspeito é companheiro da vítima

Uma adolescente de 13 anos foi resgatada na manhã do último sábado (20), após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 18 anos, na Aldeia Kurupy, localizada em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande. A situação chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia feita ao Conselho Tutelar.

De acordo com informações, o caso começou na noite de sexta-feira (19), quando a jovem foi agredida pelo parceiro dentro de uma residência. O boletim de ocorrência relata que ele teria dado chutes nas costas da adolescente e batido a cabeça dela contra a parede. Após as agressões, o homem impediu que ela deixasse o local, mantendo-a trancada durante toda a noite.

Na manhã seguinte, a adolescente conseguiu sair da casa e buscou ajuda com a mãe. Um familiar, então, comunicou a situação ao Conselho Tutelar. De imediato, a equipe do conselho acionou a polícia, que foi até o local. Ao chegarem, as autoridades encontraram a jovem e o companheiro. A adolescente apresentava ferimentos visíveis e foi levada para a delegacia.

A Polícia Civil está apurando os detalhes do caso e investiga os crimes de violência doméstica, sequestro e estupro de vulnerável, uma vez que a vítima é menor de idade. O Conselho Tutelar acompanhou a adolescente durante todo o atendimento e já está em contato com serviços de apoio psicológico para oferecer o suporte necessário. A jovem deve passar por uma escuta especializada para que as informações sobre o caso sejam coletadas de forma adequada.

A situação ressalta a importância da denúncia de abusos e a atuação das autoridades na proteção de vítimas, especialmente no caso de pessoas vulneráveis como crianças e adolescentes. A investigação segue em andamento para que as responsabilidades sejam apuradas e a segurança da jovem, assegurada.