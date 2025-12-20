Final da Libertadores feminina garante recorde de audiência para XSports

A XSports, nova emissora focada em conteúdo esportivo, já se destaca no cenário da TV aberta brasileira. Em seus primeiros quatro meses de exibição, entre 16 de agosto e 15 de dezembro, o canal registrou mais de 24 milhões de espectadores, conforme dados de audiência.

Um dos principais momentos de audiência aconteceu em 18 de outubro, durante a final da Libertadores Feminina, que teve como protagonistas o Corinthians e o Deportivo Cali, da Colômbia. A partida atraiu mais de 2,2 milhões de espectadores, consolidando a XSports como uma referência na transmissão de futebol feminino. No mesmo torneio, um jogo das quartas de final entre Corinthians e Boca Juniors também se destacou, atingindo 1,02 ponto de audiência.

Os resultados mensais indicam um crescimento contínuo da emissora. Em setembro, o número de espectadores únicos cresceu 52% em comparação a agosto, e essa tendência se manteve nos meses seguintes. Esse desempenho é fruto da variedade de conteúdos esportivos oferecidos, o que está ajudando a fidelizar o público e aumentar a presença da emissora na grade de programação da TV aberta.

O futsal também é um dos destaques da XSports. A transmissão da Liga Nacional de Futsal, realizada entre outubro e dezembro, atraiu mais de 3,3 milhões de espectadores. A final entre Jaraguá e Corinthians teve um pico de 1 ponto de audiência.

Além do futebol e do futsal, os programas originais da emissora têm mostrado bom desempenho. O programa “Tapete Verde”, voltado para as transmissões pré-jogo, teve 97 edições no período de agosto a dezembro e alcançou mais de 5,3 milhões de espectadores. Já “Gols Pelo Mundo”, que mostra os principais lances dos campeonatos internacionais, exibiu 26 programas entre setembro e dezembro, alcançando 2,4 milhões de espectadores.

Thiago Garcia, diretor comercial da XSports, comentou sobre os resultados positivos. Ele afirma que os primeiros meses indicam que a emissora se estabeleceu de forma sólida, com uma identidade clara e um crescimento sustentável de audiência, além de uma confiança crescente com o público.

Esses dados reforçam a posição da XSports como um novo polo do esporte na televisão aberta, mostrando que tem capacidade para atrair e manter espectadores com conteúdos atrativos e de qualidade.