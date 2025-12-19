Latino assume programa no SBT em lugar de Zezé Di Camargo

O SBT vai exibir um especial de fim de ano com o cantor Latino, substituindo o programa que seria apresentado por Zezé Di Camargo. A mudança ocorreu após Zezé fazer críticas públicas sobre a relação da emissora com suas filhas e, principalmente, a respeito do novo projeto jornalístico da rede, o SBT News.

Latino anunciou que gravará o show intitulado “Festa no Apê” no próximo dia 23 de dezembro. A apresentação está confirmada para ser exibida no dia 30 de dezembro, logo após o Programa do Ratinho. O cantor expressou sua satisfação com a oportunidade e ressaltou a tradição do SBT em valorizar artistas de diferentes estilos musicais. Ele fez um convite aos fãs através de suas redes sociais, animando-os para o evento.

Além disso, a alteração na grade de programação também envolve aspectos comerciais. Os anunciantes que já haviam reservado espaços para o especial de Zezé Di Camargo agora terão suas marcas associadas ao evento de Latino. Essa mudança foi necessária pois a emissora cancelou o programa “Natal é Amor” após Zezé lamenteu a nova direção da emissora e pediu que seu especial não fosse veiculado.

As críticas de Zezé Di Camargo surgiram após a presença de políticos, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros membros do governo, no lançamento do SBT News. O cantor manifestou seu desconforto em um vídeo, pedindo a suspensão do programa que ele iria apresentar.

Em resposta às reações, Daniela Beyruti, presidente do SBT, publicou uma carta aberta na qual defende a diversidade de opiniões e a imparcialidade no jornalismo da emissora. Embora tenha considerado mantê-lo na programação, decidiu cancelar o programa de Zezé e promover o show de Latino como uma nova opção para as celebrações de fim de ano.