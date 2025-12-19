Elenco de ‘Ben-Hur’ conta com Juliana Martins e gravações no Brasil

Juliana Martins, após encerrar sua atuação como a advogada Patrícia na novela “Dona de Mim”, foi confirmada no elenco da nova série “Ben-Hur”. Na trama, a atriz interpretará Amrah, uma serva da família do protagonista Judá Ben-Hur, que será interpretado por Vinícius Redd. Essa produção é uma das grandes apostas da Record para o segundo semestre de 2026.

O elenco da série conta com diversos nomes conhecidos do cenário audiovisual brasileiro. Pâmela Tomé será Ester, enquanto Miguel Moro, famoso por sua participação em “Vale Tudo”, interpretará Messala na fase jovem. Na versão adulta do personagem, quem assumirá o papel será Rômulo Weber. Ingrid Conte interpretará Iras, que será par romântico de Messala. Outro ator, Gabriel Chadan, dará vida a Romulus, um personagem ambicioso que navega entre a lealdade ao império e causas secretas. Petrônio Gontijo e Guilherme Dellorto também estão no elenco.

Dirigida por Leonardo Miranda, “Ben-Hur” terá 50 episódios e todas as cenas serão gravadas no Brasil. A produção busca locações que representem a Judeia sob domínio romano, para aproximar a estética brasileira do contexto do romance “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, escrito por Lew Wallace. As gravações começam em janeiro, com a equipe à procura de cenários adequados.

A Record investe em tecnologia avançada para aprimorar a qualidade da série. A empresa Casablanca será responsável pelos efeitos visuais e pela produção virtual, utilizando tecnologias já aplicadas em grandes produções internacionais. O objetivo é criar batalhas, cidades e paisagens da Antiguidade com grande realismo, elevando a qualidade da produção e fortalecendo a imagem da emissora no mercado mundial de dramatizações.