TV Cultura traz diversidade musical na grade de fim de ano

A TV Cultura inicia sua programação especial de fim de ano neste domingo, dia 21, e promete apresentar uma variedade de atrações para todas as idades. Agradecendo a diversidade, o canal oferece entrevistas exclusivas, musicais, balés clássicos e especiais de Natal, além de uma maratona de 12 horas de conteúdos infantis.

No dia 21, ao meio-dia, a emissora transmitirá ao vivo a final do festival de música clássica Prelúdio, que está celebrando 20 anos de existência. O programa será apresentado por Roberta Martinelli e o maestro Julio Medaglia, e mostrará o confronto entre quatro jovens talentosos instrumentistas de diferentes estados do Brasil.

Na noite de segunda-feira, dia 22, o programa “Roda Viva” receberá João Gomes, conhecido no cenário musical do piseiro, a partir das 22h. No dia seguinte, terça-feira, dia 23, Marcelo Tas conduzirá o programa “c” com a participação de Pedro Bial, que compartilhará lembranças sobre seu amigo Cazuza e discutirá os bastidores de algumas edições do Big Brother Brasil (BBB) e entrevistas marcantes.

Na quarta-feira, dia 24, a programação celebrará o clássico “O Quebra-Nozes”, que será exibido às 22h. À meia-noite, será apresentada a tradicional Missa do Galo, pautando a transição da véspera para o dia de Natal.

Na quinta-feira, dia 25, às 22h, o concerto “Natal da Brasil Jazz Sinfônica” será exibido, seguido da reprise do especial “Notre-Dame de Paris: A Reabertura”, às 23h. Na sexta-feira, dia 26, o programa “Persona” promoverá um encontro especial entre o músico Atílio Bari, a cantora Chris Maksud e a atriz Andréa Beltrão, a partir das 22h.

O último dia do ano, 31 de dezembro, contará com o programa “Metrópolis”, que fará uma retrospectiva dos melhores momentos de 2025, com a apresentação de Adriana Couto. Logo em seguida, Arnaldo Antunes se apresentará no “Cultura Livre”, às 23h, trazendo músicas de diversas fases de sua carreira, inclusive faixas de seu novo álbum “Novo Mundo”. À meia-noite, a virada do ano será celebrada ao vivo com a Brasil Jazz Sinfônica e o multi-instrumentista Carlos Malta.

A programação especial se estenderá até janeiro. No dia 1º, às 22h, o público poderá assistir ao concerto da Brasil Jazz Sinfônica com Liniker, direto da Sala São Paulo. Às 23h30, haverá uma edição estendida do programa “O Novo Sempre Vem”, e à 0h30, será a vez do especial musical “Ibéria – Casa das Artes de Famalicão”.

Para o público infantil, a emissora planejou uma maratona especial nos dias 24 e 25 de dezembro, com 12 horas de conteúdos natalinos. A programação começa na quarta-feira, dia 24, às 19h15, com o “Quintal da Cultura”, abordando o tema do Natal sustentável, seguido por um episódio inédito de “Mundo da Lua”, às 19h30. Também haverá animações como “PiOinc” às 20h45, e uma edição temática de “Wallace & Gromit” às 23h30, além de outros sucessos como “Turma da Mônica”, “Cocoricó”, “Peppa Pig” e “Irmão do Jorel”.

No sábado, dia 27, às 17h, a ópera “João e Maria” encerrará a semana especial para as crianças. Durante a semana de Ano Novo, o “Quintal da Cultura” exibirá episódios inéditos no dia 31 de dezembro, às 11h45 e 16h30. No dia 3 de janeiro, a animação “Fabulosos João e Maria” também estará na Faixa Matinê.

A estratégia da TV Cultura para o fim de ano se concentra em criar conteúdos voltados para a família, valorizando eventos ao vivo e dando espaço para produções nacionais e infantis. A programação visa oferecer opções diversificadas de entretenimento e reflexão durante um período tão significativo do calendário.