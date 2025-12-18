Remake de ‘Pai Herói’ na TV Brasil com investimento do governo

A novela “Pai Herói”, um clássico da televisão brasileira, pode ganhar um remake em breve. Originalmente exibida pela TV Globo em 1979, a produção está entre as finalistas de um edital promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que busca enriquecer a programação da TV Brasil nos próximos anos. O edital conta com um investimento total de R$ 110 milhões, dos quais cada novela pode receber até R$ 15 milhões.

O remake de “Pai Herói” está sendo desenvolvido pela Midgal Filmes, produtora conhecida pelo filme “Caramelo”, estrelado por Rafael Vitti, que teve grande sucesso na Netflix. Além de “Pai Herói”, a seleção inclui outras produções, como “Império do Sul”, da Mira Filmes, e “Vambora”, da Nova Trini Comunicação. A escolha do projeto que será produzido deve ser anunciada nos próximos meses.

Inicialmente, a ideia de produzir “Pai Herói” foi cogitada pela HBO Max, mas o projeto foi descartado pela Warner, permitindo que a novela participasse do edital público.

Antonia Pellegrino, responsável pelo conteúdo e programação da EBC, destacou que a estratégia de investimento mudou. A empresa, que anteriormente gastava recursos na aquisição de novelas estrangeiras, optou por direcionar o dinheiro para produções nacionais. Segundo ela, essa decisão visa revitalizar o setor audiovisual no Brasil, que enfrenta uma queda de investimentos, especialmente com o aumento das plataformas de streaming. Antonia também ressaltou que cada R$ 1 investido resulta em um retorno de R$ 4 para o país.

A trama original de “Pai Herói” aborda a vida de André Cajarana, um jovem que cresceu no interior de Minas Gerais sob os cuidados de seu avô. Ele sempre acreditou que seu pai, Malta Cajarana, era um homem admirável. Após a morte do avô, André se muda para o Rio de Janeiro em busca de respostas sobre as circunstâncias da morte de seu pai, que é acusado de crimes graves. Determinado a provar a inocência do pai, André se vê envolvido em um triângulo amoroso com duas mulheres: Catarina, uma bailarina de sucesso de uma família rica, e Ana Preta, uma mulher do subúrbio que possui uma casa de samba. A história promete explorar temas como amor, justiça e a busca pela verdade.