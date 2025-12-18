Caldeirão com Mion leva Natal ao Lago Negro

No último sábado, dia 20, o programa “Caldeirão com Mion” trouxe o clima natalino para o Lago Negro, em Gramado. O local, famoso pela sua decoração natalina no evento Natal Luz, foi o cenário ideal para a edição especial da atração.

Marcos Mion, o apresentador, conduziu conversas informais com diversos convidados, incluindo as duplas Barbara Reis e Monique Alfradique, além de Robson Nunes e Micheli Machado. Durante o programa, eles compartilharam histórias emocionantes e lembranças de Natal que refletem as tradições familiares dessa época do ano. O humor ficou por conta de Welder Rodrigues, que, com seu personagem Papai Nowelder, trouxe uma visão divertida do tradicional Papai Noel.

As apresentações musicais também deram um toque especial ao programa. A Família Lima e a dupla Guilherme & Benuto se apresentaram, enquanto o Coral Livre, vencedor do quadro “Caldeirão de Vozes”, emocionou o público com canções que entraram no espírito natalino. Outro momento impactante foi a participação do Padre Marcelo Rossi, que comemorou 30 anos de sacerdócio, recebendo muitos aplausos durante suas palavras e reflexões.

O filho de Marcos Mion, Romeo Mion, seguiu a tradição e apresentou uma coreografia especial de Natal, que animou ainda mais o público. O programa também fez homenagens a grandes ícones do Natal, como Roberto Carlos e Mariah Carey, com representações de sósias e até um clipe especial em que Mion interpretou a famosa cantora em uma gravação feita em Gramado.

A produção do programa envolveu as equipes dos Estúdios Globo, sob a direção artística de Geninho Simonetti. A produção foi realizada por Tatynne Lauria e Matheus Pereira, enquanto a direção de gênero ficou a cargo de Monica Almeida. Assim, o “Caldeirão com Mion” conseguiu capturar o espírito do Natal, promovendo a confraternização e a celebração de tradições.