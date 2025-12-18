Campo Largo investe R$ 3,7 milhões em frota municipal

Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, recebeu um investimento de R$ 3,7 milhões para a aquisição de novos equipamentos e veículos, visando melhorar a infraestrutura e os serviços prestados pelas diversas secretarias municipais. Os recursos foram oriundos de emendas parlamentares, repasses do Governo do Estado e fundos municipais.

A Secretaria de Meio Ambiente foi uma das mais beneficiadas com a compra de dois veículos: um Renault Oroch e um Fiat Strada, que totalizaram R$ 253.980,00. Esses veículos foram adquiridos com a finalidade de apoiar o Plano de Trabalho da Política de Proteção e Bem-Estar Animal. A caminhonete será adaptada com cabine fechada para facilitar o resgate, atendimento e fiscalização de casos de maus-tratos a animais. Além disso, um Renault Oroch no valor de R$ 110.000,00 foi adquirido com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Esse carro será utilizado em vistorias e trabalhos de controle ambiental.

Outro destaque foi o Renault Oroch destinado ao Procon de Campo Largo, parte da Secretaria Municipal de Ordem Pública. O veículo, adquirido por R$ 126.990,00, será utilizado em fiscalizações e treinamento da equipe. Esta secretaria também recebeu uma caminhonete Mitsubishi Triton 4×4, com investimento de R$ 283.884,09, graças a uma emenda do Deputado Federal Sargento Fahur. Esse novo veículo deve melhorar as condições de trabalho da Guarda Municipal.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e da Mulher também foi contemplada. O município recebeu um Volkswagen Virtus, entregue no final de novembro, como parte de uma iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI). O carro foi escolhido por ter um porta-malas grande, adequado para transportar materiais durante eventos e ações sociais.

Na área da Saúde, duas ambulâncias foram adquiridas através da articulação do vereador Rafael Freitas com o deputado federal Delegado Matheus Laiola. Cada ambulância custou R$ 300.000,00, com uma contrapartida de R$ 50.000,00 do município. Esses veículos devem ampliar e qualificar o atendimento médico em Campo Largo. Além disso, um Renault Oroch foi comprado com R$ 100.000,00 repassados pelo estado e R$ 26.000,00 da prefeitura, para suporte à Atenção Primária à Saúde.

Por último, a Secretaria de Obras Viárias adquiriu duas motoniveladoras Case 845B Series 2, totalizando R$ 2.198.000,00. Esses equipamentos são essenciais para a manutenção de estradas e serão utilizados inicialmente na área rural, especialmente nas regiões de Três Córregos e São Silvestre, beneficiando os agricultores na melhoria do acesso a suas propriedades.

Essas aquisições têm o objetivo de modernizar os serviços municipais, oferecendo apoio e infraestrutura adequada para a melhoria da qualidade de vida da população.