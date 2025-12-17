SBT revela novidades na programação com ‘Love Taste’ e ‘Verão Maior’

O SBT está prestes a renovar sua programação noturna a partir da primeira semana de janeiro, trazendo novidades e estreias que prometem agitar a emissora. A principal mudança será a volta do programa Arena SBT, que será transmitido às segundas-feiras, começando às 23h15. Este programa visa consolidar-se como uma das principais atrações esportivas do canal nesse horário.

Além disso, nas quartas-feiras, o SBT estreia um novo reality show intitulado Love Taste – Receita para o Amor, com estreia marcada para o dia 7 de janeiro às 23h. Este formato inovador combina temas de estilo de vida, namoro e culinária. O objetivo é mostrar como as conexões emocionais podem ser fortalecidas através da comida, com os participantes enfrentando desafios que misturam sabores e sentimentos.

O reality é uma ideia de Larissa Ribeiro, da cidade de Belém, e será dirigido por Eugênia Ruggeri, conhecida por seus trabalhos em programas como Casamento às Cegas Brasil e The Taste Brasil. A apresentação ficará a cargo de Milene Uehara, que se destaca por sua empatia, e do chef Carlos Bertolazzi, celebrado na cena gastronômica do Brasil. Juntos, eles irão guiar os participantes na criação de laços autênticos por meio dos pratos que prepararem.

Love Taste – Receita para o Amor representa uma nova parceria entre o SBT e a NBCUniversal, que também ficará responsável pela distribuição do programa internacionalmente. O SBT estará envolvido em todas as etapas do desenvolvimento do formato, contribuindo com ideias e definindo a estética do show, o que realça sua singularidade na programação aberta da emissora.

Outra novidade importante é a série de shows ao vivo chamada Verão Maior, que será exibida às sextas-feiras, de 9 de janeiro a 6 de fevereiro, às 22h. Esta faixa especial trará grandes artistas da música brasileira, incluindo Alok (09/01), Belo (16/01), Raça Negra (23/01), Ana Castela (30/01) e Fernandinho (06/02). O projeto faz parte da estratégia do SBT de valorizar eventos sazonais, oferecendo conteúdos exclusivos e ao vivo durante as noites de verão.

Com essas novidades, o SBT reafirma seu compromisso de diversificar as opções de entretenimento para seus telespectadores, investindo em formatos criativos e parcerias estratégicas que promovem uma programação noturna variada e dinâmica.