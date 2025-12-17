Prefeito de Curitiba promete endurecer ações com população de rua

Curitiba – Ações mais rígidas para a população em situação de rua

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciou, em entrevista realizada na última quarta-feira (17), novas medidas que serão implementadas em 2026 para melhorar a situação da população em situação de rua. O foco será nas pessoas que já receberam atendimento do sistema de saúde e da assistência social. O prefeito afirmou que irá “endurecer” as ações, sempre respeitando o que a lei permite.

Pimentel comentou sobre sua preocupação com a presença de pessoas em situações vulneráveis pelas ruas da capital. "Estou aperfeiçoando o protocolo de saúde. Quem não se cuidar e já passou por todos os serviços disponíveis, não pode continuar apenas ‘vadiando’ na rua", explicou.

O prefeito enfatizou que a prefeitura atuará de forma mais severa em casos em que a saúde da pessoa está em risco. Segundo ele, quem deseja se reintegrar à sociedade contará com todos os suportes necessários. No entanto, ele considerou inaceitável que alguém permaneça sem buscar ajuda, depois de já ter recebido atendimento de saúde e suporte psicossocial.

Ele ainda fez críticas sobre a politicagem envolvendo o tema nas redes sociais, destacando que algumas pessoas usam a situação das ruas como uma plataforma para suas campanhas. "Quem faz barulho sem contribuir com críticas construtivas geralmente está se preparando para ser candidato nas próximas eleições", afirmou Pimentel.

Além disso, o prefeito mencionou que as operações da Guarda Municipal será ampliadas. Novos agentes da Fundação de Ação Social serão recrutados e as fiscalizações em linhas de ônibus que atendem áreas consideradas sensíveis também serão intensificadas.

Pimentel reconheceu que a cobrança da população sobre o tema é válida. “A população quer ver o enfrentamento, e eu respeito isso”, concluiu.

Ainda será possível acompanhar mais detalhes sobre as novas ações através das entrevistas e vídeos divulgados nas redes sociais.