Dourados registra chuva intensa e ventos fortes nesta segunda

Chuva Intensa e Ventos Fortes Afetam Dourados

Dourados, localizada a 251 quilômetros de Campo Grande, enfrentou mais uma noite de chuva intensa nesta segunda-feira, 15 de outubro. Moradores relataram ventos fortes e uma precipitação contínua que começou por volta das 22h45 e durou, sem parar, por pelo menos meia hora. A estação meteorológica da cidade teve problemas técnicos e saiu do ar durante esse período.

Este evento climático ocorre apenas alguns dias após um forte temporal que causou estragos na região e levou a Defesa Civil a intensificar o monitoramento. As condições climáticas adversas têm preocupado as autoridades locais.

Alerta de Tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para a maior parte do estado. A previsão indica chuvas intensas, ventos que podem alcançar de 60 a 100 km/h e até a possibilidade de granizo. Essas condições aumentam o risco de alagamentos, queda de árvores, danos às plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As autoridades recomendam que a população evite se refugiar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é aconselhado desligar aparelhos elétricos sempre que possível, incluindo o quadro geral de energia. Em situações de emergência, os moradores podem contatar a Defesa Civil pelo número 199 e os Bombeiros pelo 193.

Condições Meteorológicas Persistentes

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a instabilidade continuará no sul do estado. As previsões indicam chuvas frequentes em cidades como Dourados, Ponta Porã e Iguatemi, com alertas para possíveis dificuldades urbanas e danos no campo. As temperaturas devem variar entre 22°C e 33°C, criando um ambiente propício para rajadas de vento e raios.

Situação em Campo Grande

Na capital, Campo Grande, a chuva começou a ser registrada em bairros como Vida Nova, Maria Aparecida Pedrossian e Novos Estados, por volta das 22h30. A precipitação avançou pela região central até o bairro Paulo Coelho Machado. Alguns moradores relataram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante a chuva.

Os ventos na capital estão soprando do norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas mais fortes. As autoridades pedem atenção redobrada, especialmente em áreas conhecidas por alagamentos ou com árvores antigas e fiação exposta.

Expectativas Futuras

Modelos meteorológicos indicam que o tempo deverá permanecer instável nos próximos dias, com previsão de chuvas elevadas até o final do mês em diversas regiões do estado, reforçando a importância da precaução por parte da população.