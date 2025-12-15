Homem morto em confronto com a polícia em PG é identificado

Um homem identificado como Geovane Soares da Silva, de 30 anos, foi morto em um confronto com a Polícia Militar na Vila Romana, em Ponta Grossa, no final da tarde de segunda-feira, 15. Ele era suspeito de envolvimento na morte de Natali Souza, de 24 anos, que foi assassinada no domingo anterior, dia 14.

De acordo com o tenente Valenga, do 1º Batalhão da Polícia Militar, as equipes estavam realizando buscas pela região para localizar Geovane, suspeito do homicídio. Durante as diligências, os policiais encontraram Geovane na rua Rio Araguaia. Ao receberem a ordem para abordagem, ele não a acatou e sacou uma arma, apontando-a para os policiais. Em resposta, os agentes dispararam, resultando na morte de Geovane.

A Polícia Militar informou que tomou todas as medidas necessárias após o confronto, incluindo o acionamento de socorro. O corpo de Geovane foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre os arranjos para seu velório ou sepultamento.

A corporação também anunciou que irá instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar as circunstâncias do incidente. O resultado da investigação será enviado ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais.