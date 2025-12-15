Globo enfrenta concorrência entre novela, reality e show musical

A emissora Globo foi destaque com quatro indicações na edição latina do prêmio Rose d’Or, um dos mais importantes reconhecimentos do setor audiovisual. As produções que foram selecionadas são: “Vale Tudo,” “Chef de Alto Nível,” “Novela em Sinfonia,” e a série original do Globoplay, “Terceira Metade.” A premiação ocorrerá em Miami, no dia 20 de janeiro de 2026, durante o evento Content Americas.

Entre as indicações, “Vale Tudo” destaca-se na categoria de Melhor Telenovela. Este remake, que foi exibido de março a outubro de 2025, revisita o clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Com a história focada em Raquel, interpretada por Taís Araujo, e Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, a novela trouxe à tona discussões sobre questões de caráter e honestidade, além de relembrar o mistério que envolve a morte de Odete Roitman. O diretor de Gênero Dramaturgia dos Estúdios Globo, José Luiz Villamarim, ressaltou a importância das boas histórias que atraem a audiência brasileira.

Na categoria de Reality de Competição, “Chef de Alto Nível” também se destacou. Exibido entre julho e agosto de 2025 na Globo e no GNT, o programa teve a apresentação de Ana Maria Braga e contou com a participação de 24 competidores, incluindo cozinheiros profissionais e amadores de diversas regiões do Brasil. O reality é uma parceria com a Studio Ramsay Global e tem a presença de renomados mentores da gastronomia, como Alex Atala. O diretor Rodrigo Dourado comentou que a proposta do programa é mostrar que a gastronomia envolve não apenas técnica, mas também paixão e histórias de vida.

Outra produção indicada é “Novela em Sinfonia,” um especial que comemorou os 60 anos da Globo e os 85 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. Com apresentação de Tony Ramos e participações de artistas como Alcione e Luísa Sonza, o programa compete na categoria Entretenimento de Comédia ou Variedades. Joana Thimoteo, diretora do Gênero Música dos Estúdios Globo, destacou a relevância do reconhecimento de um conteúdo que celebra a cultura brasileira através da música.

Por fim, o novo original do Globoplay, “Terceira Metade,” concorre na categoria Docu-reality ou Factual. Apresentado por Deborah Secco, o programa traz a convivência de casais e solteiros em uma casa, mediada pela psicanalista Regina Navarro Lins. A diretora de gestão de conteúdo digital da Globo, Tatiana Costa, afirmou que a indicação reforça o compromisso da emissora com projetos que conectam criatividade e a audiência, especialmente jovens.

A Globo já conquistou prêmios na edição anterior do Rose d’Or Latino, tendo vencido com “Todas as Flores” em 2024 e “Perfekta” no ano seguinte. Agora, a expectativa é alta para os resultados de 2026.