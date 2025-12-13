Homem encontrado morto em Ponta Grossa é identificado

Um homem de 54 anos foi encontrado sem vida neste sábado (13), no Jardim Dalabona, em Ponta Grossa. Ele foi identificado como João Pedro da Costa Freitas. A confirmação da identidade foi feita pela equipe de papiloscopistas da 13ª Subdivisão Policial (SDP).

O corpo de João Pedro foi localizado perto de um córrego, em uma área com matagal, na rua Romanos. O acionamento das autoridades ocorreu por volta das 13h30, quando populares encontraram o corpo. A Polícia Militar esteve no local e constatou o óbito. Após isso, a Polícia Científica foi chamada para realizar os levantamentos iniciais. O corpo foi então levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

É importante mencionar que esta é a quarta morte registrada na região do Jardim Dalabona em um intervalo de apenas duas semanas. Em uma ocorrência anterior, no dia 29 de novembro, uma mãe e sua filha foram assassinadas na garagem de casa, na rua Jeremias. Já no dia 4 de dezembro, um homem de 51 anos, chamado Nilton Gonçalves, foi baleado e morto na rua Gálatas. Essas ocorrências têm gerado preocupação entre os moradores da área.