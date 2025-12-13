Campo-grandense fatura R$ 51 mil na Mega-Sena em dezembro

Loterias: Campo-grandense ganha prêmio ao acertar cinco números da Mega-Sena

No último sábado (13), uma aposta feita em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, rendeu ao ganhador um prêmio de R$ 51.339,54 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.951 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 5, 8, 30, 31, 37 e 45.

O prêmio total da Mega-Sena estava acumulado em R$ 52 milhões, mas, por enquanto, não houve ganhadores da bolada principal. Ao todo, 44 apostas em todo o país também acertaram a quina, enquanto 3.730 pessoas acertaram quatro números, sendo 49 dessas apostas realizadas em Mato Grosso do Sul, cada uma recebendo R$ 998,26.

A informação sobre os vencedores foi confirmada pela Caixa Econômica Federal, que divulgou os resultados de forma oficial. A aposta vitoriosa foi registrada em uma lotérica credenciada e foi uma aposta simples, contendo apenas seis dezenas.

Os vencedores da quina, incluindo aqueles de Mato Grosso do Sul, poderão efetuar o saque do prêmio a partir do primeiro dia útil seguinte, ao apresentarem o bilhete original em uma das agências da Caixa.

A próxima chance de ganhar em sorteios da Caixa Econômica Federal será na segunda-feira (15), a partir das 20h. Neste dia, estarão em jogo as modalidades Dupla Sena, Quina, Lotomania, Super Sete e Lotofácil.

Resultados dos sorteios do último sábado (13):

Mais Milionária (Concurso 311) : Prêmio de R$ 12.000.000,00 — Dezenas: 19, 29, 32, 38, 42, 50; Trevos: 4, 2

: Prêmio de R$ 12.000.000,00 — Dezenas: 19, 29, 32, 38, 42, 50; Trevos: 4, 2 Dia de Sorte (Concurso 1.152) : Prêmio de R$ 950.000,00 — Dezenas: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24; Mês da sorte: Fevereiro

: Prêmio de R$ 950.000,00 — Dezenas: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24; Mês da sorte: Fevereiro Mega-Sena (Concurso 2.951) : Prêmio de R$ 43.106.035,85 — Dezenas: 5, 8, 30, 31, 37, 45

: Prêmio de R$ 43.106.035,85 — Dezenas: 5, 8, 30, 31, 37, 45 Quina (Concurso 6.902) : Prêmio de R$ 2.909.723,08 — Dezenas: 8, 24, 44, 57, 65

: Prêmio de R$ 2.909.723,08 — Dezenas: 8, 24, 44, 57, 65 Timemania (Concurso 2.331) : Prêmio de R$ 65.000.000,00 — Dezenas: 12, 37, 56, 63, 71, 74, 78; Time do coração: Novorizontino/SP

: Prêmio de R$ 65.000.000,00 — Dezenas: 12, 37, 56, 63, 71, 74, 78; Time do coração: Novorizontino/SP Lotofácil (Concurso 3.562): Prêmio de R$ 1.800.000,00 — Dezenas: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 25

Os sorteios e prêmios seguem atraindo a atenção de apostadores em todo o país, que buscam a sorte em busca de mudanças em suas vidas.