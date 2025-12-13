Especial Roberto Carlos apresenta duetos emocionantes em Gramado

Roberto Carlos Grava Especial de Natal em Gramado

Na última sexta-feira, 12 de dezembro, a cidade de Gramado recebeu uma noite inesquecível com a gravação do tradicional ‘Especial de Natal’ do cantor Roberto Carlos. Reconhecida como um dos principais destinos para celebrações natalinas no Brasil, Gramado se transformou em cenário de um espetáculo que misturou emoção e nostalgia, encantando o público presente.

Roberto Carlos abriu a apresentação com seus sucessos atemporais, como “Emoções” e “Esse Cara Sou Eu”. Ao longo do show, o Rei cativou a plateia, que não tirou os olhos do palco. A apresentação ficou ainda mais animada através de duetos com artistas de diversos estilos. O cantor João Gomes trouxe a energia do piseiro, enquanto Jorge Ben Jor agitou a plateia com seu suingue característico. Fafá de Belém adicionou paixão às músicas, e Supla surpreendeu ao misturar seu estilo irreverente com o repertório clássico do anfitrião. Esse encontro de vozes e estilos reafirmou a tradição de Roberto Carlos em promover colaborações memoráveis.

Um momento especial da noite foi a participação da atriz Sophie Charlotte, que se juntou a Roberto Carlos para interpretar “Proposta”, uma música que narra a história de sua personagem na novela ‘Três Graças’. A performance trouxe um toque de romantismo e nostalgia, aprofundando a conexão emocional com o público.

A escolha de Gramado como local para a gravação do especial não foi apenas simbólica. O evento atraiu atenção nacional e elevou ainda mais o status da cidade como um centro importante das festividades de fim de ano no Brasil. O Serra Park, onde o show ocorreu, se transformou em um palco vibrante, reforçando a tradição natalina da região.

O ‘Especial Roberto Carlos – Noite Feliz’ será exibido na televisão aberta no dia 23 de dezembro, logo após a novela ‘Três Graças’. O programa é uma produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tápias, sob direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo. O especial promete unir gerações e celebrar a música e o espetáculo ao vivo, seguindo a tradição consolidada de Roberto Carlos.

Informações sobre o programa