Estado da malha ferroviária de Ponta Grossa se deteriora ao longo dos anos

Conselheiro destaca importância das ferrovias para Ponta Grossa

Niltonci Batista Chaves, conselheiro da área de História, ressalta o papel fundamental das ferrovias no desenvolvimento de Ponta Grossa. Em uma análise sobre a situação atual, ele expressa preocupação com o abandono e o sucateamento da malha ferroviária na região. Um dos exemplos citados por Niltonci são os antigos barracões de Vila Oficinas, que se tornaram áreas negligenciadas e sem uso.

Chaves, que também é historiador, doutor em Educação e diretor do Museu Campos Gerais, argumenta que as ferrovias foram essenciais para a estruturação da economia e do crescimento urbano da cidade. Ele acredita que a recuperação e valorização desses espaços podem trazer benefícios significativos para a comunidade.

Além disso, o conselheiro participa do Conselho da Comunidade, um grupo formado por 14 lideranças locais, que se reúne para discutir pautas relevantes para a população. Essa iniciativa busca promover debates sobre questões que afetam a vida dos cidadãos, com as opiniões sendo divulgadas em formato de vídeo ou artigo.

Outras sugestões de membros do conselho incluem transformar os antigos barracões de Oficinas em um "Centro Olímpico de Esportes" ou em um "Mercado Municipal", o que poderia revitalizar a área e trazer novas oportunidades para Ponta Grossa.

A discussão sobre as ferrovias e os espaços abandonados evidencia a necessidade de uma abordagem mais consciente sobre o patrimônio local, visando futuramente benefícios duradouros para as próximas gerações.