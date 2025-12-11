Professor de 31 anos é encontrado morto em frente à escola

O professor Daniel Nelson Cizanska, de 31 anos, morreu nesta quinta-feira (11) depois de passar mal em frente à Escola Municipal Cecília Sawczuk, situada na área central de Cândido de Abreu, no estado do Paraná.

Daniel lecionava Artes na escola e, antes de assumir essa função, trabalhou por dez anos no escritório da Paróquia Senhor Bom Jesus. Ele era conhecido por sua forte conexão com a comunidade e sua participação ativa nas atividades locais.

A notícia de sua morte repentina causou bastante comoção entre amigos, familiares, colegas de trabalho e alunos. Nas redes sociais, muitos prestaram homenagens emocionadas. Um colega afirmou: “Um choque para toda a cidade. Sempre vou lembrar das aulas e da alegria que ele transmitia.” Outra amiga expressou sua incredulidade: “Não consigo acreditar… Daniel era uma pessoa incrível e dedicada. Sentiremos muito sua falta.”

Uma terceira amiga recordou momentos felizes do passado: “Que dia triste por aqui, tentei achar nossas fotos do tempo do colégio, aqueles momentos tão maravilhosos que passamos juntos, mas confesso que foi difícil! Descanse em paz, você era muito bom para ficar nesse mundo podre.”

A Paróquia Senhor Bom Jesus também emitiu uma nota de pesar, destacando a trajetória de Daniel: “Durante sua passagem por aqui, ele desempenhou sua missão com zelo, acolhida e espírito cristão, deixando um legado de dedicação e amizade que permanecerá vivo na memória de todos que conviveram com ele. Rogamos a Deus que conceda o descanso eterno ao nosso irmão e conforte o coração de seus familiares e amigos neste momento de dor.”

O falecimento de Daniel deixa um vazio na comunidade, que reconhece sua contribuição e dedicação.