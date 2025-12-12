Campeão e vice asseguram vagas na Libertadores 2026

Copa do Brasil Garantirá Vagas na Libertadores a partir de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou em reunião realizada nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, que a Copa do Brasil passará a oferecer duas vagas para a Copa Libertadores a partir da temporada de 2026. Durante o Conselho Técnico da Série A, a entidade explicou que tanto o campeão quanto o vice-campeão da competição terão a oportunidade de se classificar para o torneio continental, mas ainda não foi decidido se a vaga do vice será diretamente na fase de grupos ou na Pré-Libertadores.

Atualmente, apenas o campeão da Copa do Brasil consegue uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Campeonato Brasileiro, por outro lado, oferece quatro vagas diretas e duas para a Pré-Libertadores. Essa mudança representa um aumento na importância da Copa do Brasil, pois proporciona aos clubes mais chances de participar da principal competição de clubes da América do Sul.

Outro ponto que a CBF precisa esclarecer é o que irá acontecer se os finalistas da Copa do Brasil já tiverem garantido a participação na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro. A ideia é que o regulamento da Copa do Brasil seja revisado para definir todos os critérios de classificação, além de solucionar eventuais empates de vagas em função da posição dos clubes no Campeonato Brasileiro.

Especialistas acreditam que essa alteração pode afetar as estratégias dos clubes em relação a seus elencos e ao planejamento financeiro, já que haverá um incentivo maior para priorizar a Copa do Brasil em suas agendas.

Com essa nova diretriz, espera-se que clubes que costumam avançar até as finais da Copa do Brasil possam aumentar sua presença em competições internacionais, fortalecendo ainda mais a relevância do torneio no cenário futebolístico brasileiro.

Atualizações do Regulamento

A CBF se comprometeu a divulgar informações adicionais sobre como será a entrada do vice-campeão na Copa Libertadores ao longo das próximas semanas. Os torcedores e equipes poderão acompanhar essas novidades que prometem mudar o panorama do futebol nacional.