Crises de ‘Fantástico’ e ‘Domingo Espetacular’ revelam desgaste

Âncoras do Fantástico e Domingo Espetacular. Fotos: Globo e Record
As noites de domingo da Globo e da Record enfrentam um momento desafiador. Os programas “Fantástico” e “Domingo Espetacular” estão projetados para encerrar 2025 com as suas piores médias de audiência da última década, levantando questionamentos sobre a relevância desses formatos tradicionais na televisão aberta brasileira.

O “Fantástico”, que é apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, alcançou até agora uma média de 15,9 pontos na Grande São Paulo, que é o maior mercado de TV do Brasil. Esse número representa uma queda de 5% em relação a 2024, quando o programa ficou em 16,7 pontos. Essa desaceleração é notável se compararmos com 2022, quando o “Fantástico” tinha uma média de 19 pontos. Nos últimos três anos, praticamente dois em cada dez espectadores deixaram de assistir ao programa.

Por outro lado, o “Domingo Espetacular”, comandado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, também apresenta números preocupantes. O programa registra uma média de 6,8 pontos até agora em 2025, uma diminuição em relação aos 7,4 pontos de 2024 e aos 7,7 de 2023. Entre 2020 e 2022, a média da atração estava em torno de 8 pontos, o que evidencia uma queda de 16% nesse intervalo.

O ano de 2025 trouxe mudanças no “Domingo Espetacular”. A inclusão de Cabrini como apresentador e as mudanças frequentes de horário, devido às transmissões do Campeonato Brasileiro, afetaram o hábito do público, resultando em uma diminuição ainda maior na audiência.

Para 2026, a Globo espera que eventos importantes, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais, ajudem o “Fantástico” a recuperar público. Em anos de alto interesse informativo, há uma procura maior por reportagens e entrevistas, áreas em que o programa sempre se destacou.

Na Record, a estratégia é continuar investindo no novo formato do “Domingo Espetacular”, que busca fortalecer seu caráter de revista jornalística, com foco em reportagens mais profundas e entrevistas exclusivas.

Nos últimos anos, tanto o “Fantástico” quanto o “Domingo Espetacular” enfrentaram uma queda consistente em suas audiências. Esse declínio é resultado de mudanças nos hábitos de consumo de mídia, com um aumento no uso de plataformas de streaming e o acesso a notícias pelas redes sociais. As emissoras agora enfrentam o desafio de atualizar suas abordagens e formatos para se manterem relevantes. A reação do público em 2026 será crucial para determinar se esses programas ainda podem ser considerados as principais vitrines de jornalismo aos domingos.

