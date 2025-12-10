Capítulo 100 de ‘Três Graças’ traz parto e traição marcantes

Os preparativos para o centésimo capítulo da novela ‘Três Graças’ estão a mil por hora. Essa edição especial está programada para ir ao ar no dia 12 de fevereiro e trará três acontecimentos importantes que afetarão vários personagens.

Um dos momentos mais aguardados é a participação dos cantores Belo e Viviane Araújo, que terão uma cena juntos. O reencontro dos dois, que já foram um casal na vida real, é visto como um ponto alto da trama e promete emocionar o público.

Em outro núcleo da novela, a personagem Joely, interpretada por Alana Cabral, entrará em trabalho de parto, trazendo à luz o filho de Raul, papel de Paulo Mendes. Essa nova fase na vida do casal é esperada com ansiedade, pois a relação deles tem passado por altos e baixos ao longo da história.

Porém, um dos momentos mais impactantes acontecerá quando Zenilda, vivida por Andréia Horta, descobrir que Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) estão tendo um caso. Essa revelação promete abalar as relações entre os personagens e dará início a uma nova fase na narrativa, após o capítulo 100.

Embora a exibição do episódio esteja marcada para 12 de fevereiro, a data ainda pode mudar. Isso se deve a ajustes na programação da Globo, que têm levado a mudanças em capítulos e sequências de histórias. Algumas tramas foram adiantadas, enquanto outras foram esticadas, o que pode afetar esse capítulo comemorativo.

‘Três Graças’ foi criada por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção é de Luiz Henrique Rios. Apesar de a novela não ter alcançado a repercussão desejada, sua exibição está garantida até maio, quando será substituída por ‘Quem Ama, Cuida’, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

A expectativa da equipe é que o centésimo capítulo seja um divisor de águas, acelerando os conflitos e revitalizando a trama principal enquanto se aproxima de seu desfecho.