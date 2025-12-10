Apostas de MS têm quadra premiada em 9 de dezembro

Mega-Sena: 45 apostadores de Mato Grosso do Sul ganham prêmio com a quadra e prêmio principal acumula

Na noite de terça-feira, 9 de dezembro, a Mega-Sena realizou o concurso 2.949 e os números sorteados foram 4, 6, 11, 38, 49 e 54. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, que acumularam um prêmio estimado em R$ 38 milhões, 45 apostadores do estado de Mato Grosso do Sul se destacaram ao acertar quatro números e levarão um prêmio de R$ 1.095,81 cada.

As apostas premiadas vieram de 13 cidades do estado, incluindo as maiores, como Campo Grande, Dourados e Corumbá. A lista completa inclui também Bonito, Brasilândia, Caarapó, Costa Rica, Iguatemi, Naviraí, Nioaque, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

Além dos ganhadores da quadra em Mato Grosso do Sul, 28 apostadores em todo o país acertaram a quina e cada um levará para casa cerca de R$ 56.175,26. As dezenas da quina sorteadas foram 6, 24, 37, 52, 53 e 58.

Os valores dos prêmios podem ser retirados a partir do dia seguinte ao sorteio, nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação do comprovante da aposta. A próxima oportunidade de ganhar na Mega-Sena será nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 20h.

Resultados dos concursos

Modalidade Prêmio estimado Dezenas em ordem crescente Mega-Sena (2.949) R$ 38.000.000,00 4, 6, 11, 38, 49, 54 Quina (6.898) R$ 620.529,35 13, 32, 63, 65, 76 Dia de Sorte (1.150) R$ 400.000,00 6, 8, 10, 11, 18, 26, 30; Mês da sorte: Julho Timemania (2.329) R$ 61.000.000,00 29, 36, 39, 61, 70, 75, 77; Time do coração: Aparecidense/GO Lotofácil (3.558) R$ 1.800.000,00 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25

Os apostadores devem ficar atentos às próximas edições da Mega-Sena e outras loterias, já que estas oferecem oportunidades frequentes de prêmios significativos.