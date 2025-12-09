Colégio Sagrada Família oferece 50 vagas para aulão do vestibular

O Colégio Sagrada Família, localizado em Ponta Grossa, está oferecendo 50 vagas gratuitas para um aulão voltado a estudantes que não têm condições financeiras de pagar um cursinho preparatório. O evento tem como objetivo auxiliar na preparação para o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), principalmente para alunos da rede pública e aqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

O aulão ocorrerá entre os dias 8 e 12 de dezembro, sempre das 18h45 às 22h, no ginásio da instituição, situado na Avenida Visconde de Nácar, 439. Durante esses cinco dias, os participantes terão a oportunidade de revisar intensivamente diferentes disciplinas, abordando conteúdos e exercícios que costumam ser cobrados nas provas da UEPG. Além disso, a equipe do colégio fornecerá uma apostila exclusiva para que os alunos possam organizar suas revisões em casa.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, através de um link específico disponibilizado pelo colégio. O evento é aberto a candidatos de todas as idades que pretendem prestar o vestibular da UEPG. Como parte da programação, o aulão também contará com o FIMLÃO (Festival de Interpretação Musical em Aulão), onde os professores iniciam as aulas com apresentações musicais. Essa atividade tem o intuito de aliviar a tensão dos estudantes e incentivá-los, promovendo um ambiente acolhedor que combina conteúdo acadêmico com momentos de descontração.

Essa ação representa uma importante oportunidade para aqueles que sonham em ingressar no ensino superior, visando ampliar o acesso à educação de qualidade para todos.