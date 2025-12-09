Ticiane Pinheiro sai da Record e planeja carreira na Globo

Após 20 anos na Record, Ticiane Pinheiro anunciou sua saída da emissora em um acordo mútuo, marcado por respeito e reconhecimento pelo trabalho da apresentadora. A emissora confirmou que o contrato de Ticiane não será renovado, encerrando uma era de colaboração que se destacou pela dedicação e profissionalismo.

Durante sua trajetória na Record, Ticiane participou de diversos formatos. Sua atuação começou em telenovelas, destacando-se em “Prova de Amor” (2005) como a golpista Maria Dulce e, no ano seguinte, em “Cidadão Brasileiro” (2006), onde viveu uma jovem hippie engajada em causas sociais durante o período da ditadura militar. Essas experiências ajudaram a consolidar sua carreira como atriz, especialmente em produções com forte conteúdo histórico.

Em 2007, Ticiane fez a transição para o formato de reality show com “Simple Life: Mudando de Vida”, que contou com a participação de Karina Bacchi e abordou de forma leve a vida rural em contraste com o ambiente urbano.

Dois anos depois, ela se uniu à comédia no sitcom “Louca Família”, apresentado por Tom Cavalcante, onde sua versatilidade lhe rendeu maior visibilidade. No mesmo ano, Ticiane começou a trabalhar no “Hoje em Dia”, inicialmente como repórter, mas, em 2012, assumiu a apresentação do “Programa da Tarde”. Essa mudança fortaleceu sua relação com o público feminino, um aspecto central em sua carreira.

Com o passar dos anos, Ticiane também se destacou em realities, liderando o “Troca de Esposas” em várias edições e apresentando o “Canta Comigo Teen” até 2024, que a aproximou do público jovem. Desde 2015, ela era uma das apresentadoras do “Hoje em Dia”, estabelecendo uma conexão forte com a audiência.

Com o término de seu contrato, surgem especulações sobre os próximos passos de Ticiane. Seu marido, César Tralli, atualmente em ascensão como apresentador do “Jornal Nacional”, na Globo, pode ter influenciado essa movimentação. Fontes indicam que o canal GNT está interessado na apresentadora para um projeto voltado ao público feminino, onde ela poderia usar sua experiência em temas cotidianos.

Outra possibilidade é que Ticiane assuma o lugar de Rita Batista no programa “É de Casa”, também da Globo, uma mudança considerada natural diante da necessidade de apresentadores que se conectem bem com a audiência em revistas eletrônicas matinais.

A saída da Record permite que Ticiane aproveite suas credenciais e experiências em diferentes formatos de TV, tornando-se uma das figuras mais procuradas para novos projetos, especialmente voltados ao público feminino, tanto na TV aberta quanto em canais por assinatura.