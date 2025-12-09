Notícias

Números consolidados de 08/12/2025 estão disponíveis

Cena de Rubi. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 08/12/2025

No dia 8 de dezembro de 2025, as audiências de diferentes programas de televisão foram divulgadas, revelando alguns resultados significativos. Os dramas “Esmeralda” e “Rubi”, exibidos pelo SBT, apresentaram queda significativa na audiência, alcançando seus piores números até o momento.

Enquanto isso, o programa “Galvão e Amigos”, que está prestes a ser retirado da programação da Band, registrou audiência muito abaixo do esperado, chegando perto do mínimo. Em contrapartida, o “Brasil Urgente” se destacou, conquistando o terceiro lugar na audiência geral, superando todos os programas do SBT.

Outro destaque foi a reta final de “A Fazenda 17”, que ofuscou o “Programa do Ratinho”, dificultando sua competitividade na faixa horária.

A seguir, confira os números de audiência consolidados para os principais programas de televisão no dia 8 de dezembro:

Rede Globo:

  • Hora Um: 4,9
  • Bom Dia SP: 8,1
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,5
  • Mais Você: 6,4
  • SP1: 9,9
  • Globo Esporte: 9,8
  • Jornal Hoje: 11,8
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,2
  • Sessão da Tarde (Kung Fu Yoga): 11,6
  • SPTV: 12,7
  • Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,5
  • Êta Mundo Melhor!: 18,7
  • SP2: 20,8
  • Dona de Mim: 21,9
  • Jornal Nacional: 23,4
  • Três Graças: 23,0
  • Tela Quente (Fátima: A História de Um Milagre): 12,3
  • Jornal da Globo: 7,3
  • Conversa com Bial: 5,3
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,3
  • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 4,1

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã II: 2,3
  • Fala Brasil: 3,3
  • Hoje em Dia: 3,5
  • Balanço Geral SP: 6,2
  • Cidade Alerta SP: 7,2
  • Jornal da Record: 6,9
  • A Fazenda 17: 5,8

SBT:

  • SBT Manhã: 2,0
  • Esmeralda: 2,1
  • Rubi: 2,1
  • Casos de Família: 2,9
  • Coração Indomável: 2,7
  • Programa do Ratinho: 3,2
  • The Voice Brasil 13: 3,7

Band:

  • Brasil Urgente: 3,0
  • Galvão e Amigos: 0,4

RedeTV! e outras emissoras:

  • Números bem abaixo da média, com muitos programas registrando menos de 1 ponto de audiência.

É importante destacar que, em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios ligados ao sinal na Grande São Paulo. Esses dados são essenciais para o planejamento publicitário e estratégias de programação das emissoras.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

