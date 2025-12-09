Números consolidados de 08/12/2025 estão disponíveis

No dia 8 de dezembro de 2025, as audiências de diferentes programas de televisão foram divulgadas, revelando alguns resultados significativos. Os dramas “Esmeralda” e “Rubi”, exibidos pelo SBT, apresentaram queda significativa na audiência, alcançando seus piores números até o momento.

Enquanto isso, o programa “Galvão e Amigos”, que está prestes a ser retirado da programação da Band, registrou audiência muito abaixo do esperado, chegando perto do mínimo. Em contrapartida, o “Brasil Urgente” se destacou, conquistando o terceiro lugar na audiência geral, superando todos os programas do SBT.

Outro destaque foi a reta final de “A Fazenda 17”, que ofuscou o “Programa do Ratinho”, dificultando sua competitividade na faixa horária.

A seguir, confira os números de audiência consolidados para os principais programas de televisão no dia 8 de dezembro:

Rede Globo:

Hora Um : 4,9

: 4,9 Bom Dia SP : 8,1

: 8,1 Bom Dia Brasil : 8,7

: 8,7 Encontro com Patrícia Poeta : 6,5

: 6,5 Mais Você : 6,4

: 6,4 SP1 : 9,9

: 9,9 Globo Esporte : 9,8

: 9,8 Jornal Hoje : 11,8

: 11,8 Edição Especial: Terra Nostra : 12,2

: 12,2 Sessão da Tarde (Kung Fu Yoga) : 11,6

: 11,6 SPTV : 12,7

: 12,7 Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata) : 14,5

: 14,5 Êta Mundo Melhor! : 18,7

: 18,7 SP2 : 20,8

: 20,8 Dona de Mim : 21,9

: 21,9 Jornal Nacional : 23,4

: 23,4 Três Graças : 23,0

: 23,0 Tela Quente (Fátima: A História de Um Milagre) : 12,3

: 12,3 Jornal da Globo : 7,3

: 7,3 Conversa com Bial : 5,3

: 5,3 Dona de Mim (reapresentação) : 4,3

: 4,3 Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 4,1

Record TV:

Balanço Geral Manhã : 1,8

: 1,8 Balanço Geral Manhã II : 2,3

: 2,3 Fala Brasil : 3,3

: 3,3 Hoje em Dia : 3,5

: 3,5 Balanço Geral SP : 6,2

: 6,2 Cidade Alerta SP : 7,2

: 7,2 Jornal da Record : 6,9

: 6,9 A Fazenda 17: 5,8

SBT:

SBT Manhã : 2,0

: 2,0 Esmeralda : 2,1

: 2,1 Rubi : 2,1

: 2,1 Casos de Família : 2,9

: 2,9 Coração Indomável : 2,7

: 2,7 Programa do Ratinho : 3,2

: 3,2 The Voice Brasil 13: 3,7

Band:

Brasil Urgente : 3,0

: 3,0 Galvão e Amigos: 0,4

RedeTV! e outras emissoras:

Números bem abaixo da média, com muitos programas registrando menos de 1 ponto de audiência.

É importante destacar que, em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios ligados ao sinal na Grande São Paulo. Esses dados são essenciais para o planejamento publicitário e estratégias de programação das emissoras.