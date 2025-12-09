Números consolidados de 08/12/2025 estão disponíveis

No dia 8 de dezembro de 2025, as audiências de diferentes programas de televisão foram divulgadas, revelando alguns resultados significativos. Os dramas “Esmeralda” e “Rubi”, exibidos pelo SBT, apresentaram queda significativa na audiência, alcançando seus piores números até o momento.
Enquanto isso, o programa “Galvão e Amigos”, que está prestes a ser retirado da programação da Band, registrou audiência muito abaixo do esperado, chegando perto do mínimo. Em contrapartida, o “Brasil Urgente” se destacou, conquistando o terceiro lugar na audiência geral, superando todos os programas do SBT.
Outro destaque foi a reta final de “A Fazenda 17”, que ofuscou o “Programa do Ratinho”, dificultando sua competitividade na faixa horária.
A seguir, confira os números de audiência consolidados para os principais programas de televisão no dia 8 de dezembro:
Rede Globo:
- Hora Um: 4,9
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,5
- Mais Você: 6,4
- SP1: 9,9
- Globo Esporte: 9,8
- Jornal Hoje: 11,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,2
- Sessão da Tarde (Kung Fu Yoga): 11,6
- SPTV: 12,7
- Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,5
- Êta Mundo Melhor!: 18,7
- SP2: 20,8
- Dona de Mim: 21,9
- Jornal Nacional: 23,4
- Três Graças: 23,0
- Tela Quente (Fátima: A História de Um Milagre): 12,3
- Jornal da Globo: 7,3
- Conversa com Bial: 5,3
- Dona de Mim (reapresentação): 4,3
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 4,1
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã II: 2,3
- Fala Brasil: 3,3
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 6,2
- Cidade Alerta SP: 7,2
- Jornal da Record: 6,9
- A Fazenda 17: 5,8
SBT:
- SBT Manhã: 2,0
- Esmeralda: 2,1
- Rubi: 2,1
- Casos de Família: 2,9
- Coração Indomável: 2,7
- Programa do Ratinho: 3,2
- The Voice Brasil 13: 3,7
Band:
- Brasil Urgente: 3,0
- Galvão e Amigos: 0,4
RedeTV! e outras emissoras:
- Números bem abaixo da média, com muitos programas registrando menos de 1 ponto de audiência.
É importante destacar que, em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios ligados ao sinal na Grande São Paulo. Esses dados são essenciais para o planejamento publicitário e estratégias de programação das emissoras.