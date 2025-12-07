Professores morrem em acidente na PR-466 após encontro

Um trágico acidente ocorrido neste sábado (6) na rodovia PR-466 resultou na morte de um casal de professores de Manoel Ribas, no Paraná. Veridiane Blasios Romagnolo, de 41 anos, e Adilson Redivo, de 43, estavam retornando para casa de um encontro de motociclistas em Porto Ubá, em Lidianópolis, quando a moto em que viajavam colidiu com uma caminhonete.

Com a força do impacto, o casal foi arremessado ao chão, e a death foi confirmada no local do acidente. Veridiane e Adilson eram bem conhecidos na comunidade, atuando na educação local.

Em resposta à tragédia, a Prefeitura de Manoel Ribas emitiu uma nota de pesar expressando a profunda tristeza pela perda. No comunicado, a Administração Municipal destacou a dedicação e contribuição significativa que o casal deixou na área da educação. “Eles sempre demonstraram compromisso com os alunos e a comunidade. Nossos sentimentos a familiares e amigos neste momento difícil”, dizia a nota oficial.

Além da nota da prefeitura, amigos e familiares também manifestaram seu luto nas redes sociais. Uma amiga deixou uma mensagem emocionada: “Ontem vocês partiram, mas vão deixar muitas saudades. Que Deus os receba de braços abertos e ilumine suas famílias neste período de tristeza”, escreveu ela.

Veridiane e Adilson estavam casados desde março de 2024 e eram um exemplo de comprometimento tanto na vida pessoal quanto na profissional. A comunidade de Manoel Ribas se une em oração e solidariedade para confortar os entes queridos do casal nesse momento de dor.