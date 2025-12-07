Empresas de energia oferecem até 80% de desconto e parcelamento facilitado: oportunidade para quitar dívidas

Distribuidoras lançam campanhas de fim de ano com condições imperdíveis para consumidores com contas de luz atrasadas.

Se você tem contas de luz atrasadas, o final do ano trouxe uma excelente oportunidade para colocar sua vida financeira em ordem. Grandes distribuidoras de energia elétrica lançaram campanhas com condições especiais para a negociação de débitos.

As ofertas incluem descontos que podem chegar a 80% e opções de parcelamento muito mais flexíveis do que o habitual. A meta dessas empresas é ajudar os consumidores a regularizarem suas pendências.

As ações estão sendo realizadas neste período estratégico, aproveitando que muitas pessoas recebem o 13º salário. É a chance perfeita para limpar o nome e evitar o corte de energia.

Empresas como Energisa e Enel Rio estão à frente dessas campanhas, facilitando o acesso à negociação através de canais digitais. Isso significa que você pode resolver tudo sem precisar sair de casa.

É hora de aproveitar essa janela de oportunidade para fechar o ano de forma organizada e começar o próximo ciclo com a tranquilidade de estar em dia com as contas básicas.

Como funcionam os descontos da Energisa

O Grupo Energisa, que atende diversas regiões do país, lançou uma campanha nacional de negociação com foco em descontos agressivos.

A empresa está oferecendo a possibilidade de ter até 80% de desconto no valor total da dívida, o que é um alívio enorme para o consumidor.

Além do desconto no pagamento à vista, a Energisa também facilitou o parcelamento. O cliente tem a liberdade de escolher a melhor forma de pagamento, seja por Pix, cartão de débito ou crédito.

O processo de negociação é 100% digital. Basta acessar o aplicativo Energisa On ou o site da distribuidora. Você só precisa ter em mãos seu CPF e RG.

Essa é uma ótima notícia, pois permite que clientes de todas as distribuidoras do grupo aproveitem as condições. Negociar online é muito mais rápido e seguro.

As condições especiais da Enel Rio

A Enel Rio também entrou na onda de negociações, focando em facilitar o parcelamento para seus clientes residenciais.

Para os clientes residenciais em geral, a distribuidora permite que a dívida seja dividida em até 7 vezes. A única exigência é uma entrada mínima de 10% para débitos vencidos há mais de 60 dias.

Quem está cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica tem uma condição ainda mais vantajosa: o parcelamento pode chegar a 36 vezes. Essa é uma proteção especial para famílias de baixa renda.

As negociações da Enel Rio estão abertas até o dia 31 de dezembro. É crucial correr contra o tempo para garantir essas condições.

Você pode negociar pelos canais digitais da empresa: site, aplicativo Enel Rio, WhatsApp ou pela Central de Atendimento. A facilidade é grande, mas lembre-se de que os encargos e juros seguem aplicados no valor total parcelado.

Dicas para negociar sua conta de luz com sucesso

Antes de fechar qualquer acordo, você precisa ter um plano claro. Negociar sem saber o quanto você pode pagar é um risco.

1. Verifique o valor real: Peça o detalhamento de toda a dívida para entender quanto é o valor original e quanto são os juros e multas. É sobre essa parte que o desconto pode ser aplicado.

2. Calcule a entrada: Certifique-se de que a entrada mínima exigida cabe no seu orçamento sem apertar as despesas essenciais do mês. O ideal é usar o 13º salário para isso.

3. Não comprometa a renda: Ao parcelar, verifique se o valor das parcelas futuras não vai comprometer o pagamento das contas de energia que estão por vir. Você não pode criar uma nova dívida ao tentar pagar a antiga.

Lembre-se que, para conseguir negociar, em geral, você precisa ter ao menos uma fatura atrasada há um certo período, e não pode ter um parcelamento ativo em andamento com a mesma empresa.

Aproveitar essas campanhas é o melhor caminho para retomar o controle financeiro e se livrar da preocupação com o corte de energia.