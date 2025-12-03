Polícia militar executa cerca de 100 mandados em Ponta Grossa

O 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) fechou o mês de novembro com um resultado significativo em suas operações, totalizando 98 mandados judiciais cumpridos na região. Desses, 78 foram executados no município de Ponta Grossa, o que demonstra um forte empenho no combate à criminalidade nessa cidade, a mais importante dentro da área de atuação do batalhão.

Os demais 20 mandados foram cumpridos em diferentes municípios que fazem parte da responsabilidade do 1º BPM, incluindo Palmeira, Castro, Carambeí, Piraí do Sul, Sengés, Arapoti e Jaguariaíva. Isso ressalta o comprometimento da unidade com a segurança pública em toda a sua adesão territorial.

As ações realizadas pela Polícia Militar abrangeram uma variedade de modalidades, entre as quais se destacam:

– Cumprimento de mandados de prisão;

– Cumprimento de mandados de busca e apreensão, incluindo buscas relacionadas a adolescentes;

– Cumprimento de notificações e ordens administrativas;

– Mandados ligados a conflitos fundiários;

– Outras ordens judiciais.

Os mandados estavam, em grande parte, associados a crimes graves, como homicídio qualificado, estupro de vulnerável, roubo, tráfico de drogas e associação criminosa. Essas atividades refletem o trabalho contínuo da polícia na luta contra a criminalidade e na promoção da segurança nas comunidades atendidas.

Em resumo, o 1º BPM reafirma seu compromisso com a segurança pública, demonstrando eficiência nas operações e um foco claro no enfrentamento de delitos graves na região.