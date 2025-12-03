Notícias

como assistir ao vivo e escalações das partidas

No primeiro turno o Cruzeiro venceu o Botafogo por 2×0, no Rio de Janeiro. (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

Nesta quinta-feira, 4 de outubro, o Cruzeiro enfrentará o Botafogo no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 19h30. A partida marca o encontro do terceiro colocado, Cruzeiro, com o sexto colocado, Botafogo, que estão separados por dez pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido pela Ric Record, em TV aberta, para todo o país, permitindo que os fãs acompanhem a partida ao vivo.

Na última rodada, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Ceará, fora de casa. Com 69 pontos, a equipe mineira já não tem chances de ser campeã, mas garantiu um lugar no G5, que classifica os times para a fase de grupos da Libertadores 2026. Apesar de ainda poder brigar pelo vice-campeonato, a equipe, sob comando do técnico Leonardo Jardim, está focada também na semifinal da Copa do Brasil, que ocorrerá no dia 10 de dezembro, contra o Corinthians. Para o jogo de hoje, o Cruzeiro não contará com Gabriel, que está suspenso, enquanto Kaio Jorge deve retornar ao time após ser poupado na rodada anterior. Lucas Romero, que também estava suspenso, volta a ficar à disposição.

O Botafogo vem de um empate em 2 a 2 contra o Corinthians, jogando fora de casa. Com 59 pontos, o time carioca já garantiu sua vaga na Libertadores de 2026 e busca terminar entre os cinco primeiros para iniciar a competição continental direto na fase de grupos. A diferença para o Fluminense, que é o quinto colocado, é de apenas dois pontos. No entanto, dependendo do resultado da Copa do Brasil, o G5 pode se tornar G6. O Botafogo enfrentará desfalques importantes, com Jeffinho, Mateo Ponte e Santi Rodríguez suspensos.

Aqui estão as escalações das equipes:

Cruzeiro

  • Cássio
  • William
  • Fabrício Bruno
  • Villalba
  • Kaiki Bruno
  • Lucas Romero
  • Lucas Silva
  • Christian
  • Matheus Pereira
  • Sinisterra
  • Kaio Jorge
    Treinador: Leonardo Jardim

Botafogo

  • Léo Linck
  • Vitinho
  • Barboza
  • David Ricardo
  • Cuiabano
  • Marlon Freitras
  • Newton
  • Barrera (Allan)
  • Artur
  • Correa
  • Barria
    Treinador: David Ancelotti

Local da Partida: Mineirão, Belo Horizonte-MG
Horário: 19h30
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Transmissão: Ric Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Os torcedores estão ansiosos para essa partida importante e esperam por um grande espetáculo no campo.

