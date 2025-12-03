números consolidados de 02/12/2025 estão disponíveis

Na última terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a Band e a RedeTV! empataram tecnicamente durante a transmissão do programa "MasterChef Celebridades", o que indica uma concorrência acirrada entre as emissoras.

No ranking das audiências, o programa "Dona de Mim" obteve destaque, superando as produções "Três Graças" e o tradicional "Jornal Nacional", garantindo a liderança na TV aberta. Apesar de se manter na liderança, os programas "Encontro" e "Mais Você" registraram uma queda no número de telespectadores.

A reprise da novela "Rubi" teve um desempenho abaixo do esperado e o programa "Aqui Agora" continuou a registrar índices de audiência inferiores aos do "Brasil Urgente SP".

Os números consolidados de audiência são os seguintes:

Audiência em São Paulo no dia 2 de dezembro de 2025:

Hora 1: 4,3

Bom Dia SP: 8,1

Bom Dia Brasil: 8,2

Encontro com Patrícia Poeta: 5,8

Mais Você: 5,9

SP1: 8,3

Globo Esporte: 9,0

Jornal Hoje: 10,0

Terra Nostra: 11,9

Sessão da Tarde: A História de Simone Biles: 10,3

SPTV: 11,5

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,6

Êta Mundo Melhor!: 18,2

SP2: 20,2

Dona de Mim: 22,2

Jornal Nacional: 21,8

Três Graças: 21,8

Vida de Rodeio: 11,8

Profissão Repórter: 8,3

Jornal da Globo: 7,1

Conversa com Bial: 5,2

Dona de Mim (reapresentação): 4,3

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5

Outras emissoras também apresentaram seus números de audiência. No início da manhã, o "Balanço Geral Manhã" obteve 2,1, enquanto "Fala Brasil" marcou 3,7. O "Bom Dia & Cia" do SBT teve um índice de 1,0, e o "Cidade Alerta" registrou 7,7.

Os números de audiência servem de referência para o mercado publicitário e mostram como os telespectadores estão distribuídos entre os diferentes canais durante a programação. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.