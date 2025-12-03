números consolidados de 02/12/2025 estão disponíveis

Na última terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a Band e a RedeTV! empataram tecnicamente durante a transmissão do programa "MasterChef Celebridades", o que indica uma concorrência acirrada entre as emissoras.
No ranking das audiências, o programa "Dona de Mim" obteve destaque, superando as produções "Três Graças" e o tradicional "Jornal Nacional", garantindo a liderança na TV aberta. Apesar de se manter na liderança, os programas "Encontro" e "Mais Você" registraram uma queda no número de telespectadores.
A reprise da novela "Rubi" teve um desempenho abaixo do esperado e o programa "Aqui Agora" continuou a registrar índices de audiência inferiores aos do "Brasil Urgente SP".
Os números consolidados de audiência são os seguintes:
Audiência em São Paulo no dia 2 de dezembro de 2025:
- Hora 1: 4,3
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 8,2
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,8
- Mais Você: 5,9
- SP1: 8,3
- Globo Esporte: 9,0
- Jornal Hoje: 10,0
- Terra Nostra: 11,9
- Sessão da Tarde: A História de Simone Biles: 10,3
- SPTV: 11,5
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,6
- Êta Mundo Melhor!: 18,2
- SP2: 20,2
- Dona de Mim: 22,2
- Jornal Nacional: 21,8
- Três Graças: 21,8
- Vida de Rodeio: 11,8
- Profissão Repórter: 8,3
- Jornal da Globo: 7,1
- Conversa com Bial: 5,2
- Dona de Mim (reapresentação): 4,3
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5
Outras emissoras também apresentaram seus números de audiência. No início da manhã, o "Balanço Geral Manhã" obteve 2,1, enquanto "Fala Brasil" marcou 3,7. O "Bom Dia & Cia" do SBT teve um índice de 1,0, e o "Cidade Alerta" registrou 7,7.
Os números de audiência servem de referência para o mercado publicitário e mostram como os telespectadores estão distribuídos entre os diferentes canais durante a programação. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.