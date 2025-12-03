BBB 26 permite participação do público em disputa antecipada

A nova temporada do Big Brother Brasil, chamada de “BBB 26”, promete inovar ao começar sua dinâmica antes da estreia oficial, marcada para o dia 12 de janeiro. A Globo vai implementar uma etapa de votação nacional, onde o público poderá escolher os integrantes do grupo chamado “Pipoca”. Essa mudança visa aumentar a participação da audiência na seleção dos competidores desde o início do programa.

Para essa nova fase, a emissora planeja instalar cinco “Casas de Vidro” em locais estratégicos pelo Brasil. Cada Casa terá quatro candidatos anônimos, e o público votará para escolher o homem e a mulher mais votados de cada uma delas, que garantirão suas vagas no reality show. Esse formato de votação popular é uma tentativa de trazer mais representatividade regional e interatividade, transformando a seleção dos concorrentes em um evento de grande alcance.

Nos bastidores do programa, a movimentação está intensa. Ao todo, a previsão inicial é de 20 competidores, divididos entre 5 celebridades, 5 ex-BBBs e 10 anônimos. Este número poderá mudar conforme as negociações avançarem. Entre os nomes mais citados para o novo elenco, estão Sarah Andrade, que ficou conhecida no “BBB 21”, e Lia Khey, que participou do “BBB 10”. Embora ainda não haja confirmações, a estratégia é misturar novos talentos e ex-participantes populares.

Outra novidade é a ampliação do poder do público em relação aos tradicionais “Big Fones”. Nesta edição, haverá três aparelhos e a audiência poderá decidir qual deles tocará e qual mensagem será enviada aos participantes. Essa mudança promete aumentar a imprevisibilidade do jogo e influenciar as estratégias dentro da casa, dialogando com a proposta de interação que tem dominado o formato.

Produzido pelos Estúdios Globo, o “BBB 26” continuará a ser apresentado por Tadeu Schmidt. A direção geral ficará a cargo de Angélica Campos e Mario Marcondes, enquanto Mariana Mónaco será responsável pela produção. A direção de gênero está sob a responsabilidade de Rodrigo Dourado, que busca manter a identidade do programa enquanto traz inovações. Essa nova edição demonstra o compromisso da emissora em criar um reality show de grande escala, com um enfoque na interação e na narrativa ao longo de toda a temporada.