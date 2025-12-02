Rede Globo irá exibir capítulo especial de ‘Três Graças’

A Globo anunciou para o dia 5 de janeiro um episódio especial de “Três Graças”, que promete esclarecer as circunstâncias da morte do personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis. Este capítulo, que marca uma nova fase na novela, será apresentado como um flashback, retrocedendo cinco anos em relação aos eventos atuais da trama.

A narrativa se inicia com a aparição do fantasma de Rogério à personagem Josefa, vivida por Arlete Salles. A história então avança para a noite que antecedeu sua morte, apresentando uma sequência ininterrupta que reconstrói a discussão final entre Rogério e Ferette, interpretado por Murilo Benício. O episódio se propõe a detalhar os acontecimentos que levaram ao crime, revelando como Ferette e Arminda, interpretada por Grazi Massafera, planejaram o assassinato e fizeram parecer que se tratava de um suicídio.

Neste especial, cenas previamente vistas em outros capítulos serão reorganizadas e ampliadas cronologicamente. Isso permitirá ao público entender melhor os passos que culminaram na situação trágica, incluindo o sequestro forjado de Raul, personagem de Paulo Mendes, e a explosão da lancha, elementos que ajudam a formar um quadro mais claro do caso.

Os personagens principais, como Ferette, Rogério e Arminda, apresentarão os figurinos e visuais que já conhecemos dos flashes anteriores. Se outros personagens, como Josefa e Gerluce, aparecerem nesse recorte temporal, terão uma maquiagem e vestuário ajustados para diferenciar a época, mantendo a coerência estética do enredo.

Conforme a narrativa avança até a manhã em que o corpo de Rogério é encontrado no mar, a trama retorna ao tempo presente, onde Arminda irá confrontar a presença inquietante do marido. Este episódio é visto internamente como uma peça crucial para amarrar todos os elementos que vêm sendo apresentados desde o início da novela.

Atualmente, “Três Graças” mantém uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados da Kantar Ibope Media, desde sua estreia em 20 de outubro. Embora essa audiência esteja alinhada com a de “Dona de Mim”, exibida antes, ela ainda está abaixo do que historicamente se espera para o horário nobre de novelas. A emissora observa de perto o desempenho da produção, que ainda é considerada relevante por gerar debates entre os telespectadores.

Criada por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, a novela tem direção artística de Luiz Henrique Rios e é produzida por Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Apesar dos desafios na audiência, a trama está programada para continuar no ar até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.