Globo cria sistema de sigilo para a final de ‘Dona de Mim’

Globo Mantém Sigilo Rigoroso Para Final da Novela "Dona de Mim"

A novela "Dona de Mim", que está em alta no Ibope, alcançando uma média de 21,6 pontos em São Paulo, se aproxima do seu último capítulo, agendado para o dia 9 de janeiro de 2026. Com isso, a Globo implementou um esquema de sigilo rigoroso para preservar os desfechos da trama, a fim de manter o público ansioso até o final.

Escrita por Rosane Svartman e estrelada por Clara Moneke, a produção entrou no último mês de exibição envolta em um clima de suspense. Os capítulos finais estão em pré-produção, mas o acesso às informações é controlado estritamente para evitar vazamentos. Allan Fiterman, responsável pela direção artística, já utilizou essa estratégia em outra novela e decidiu adotá-la novamente nesta fase final.

De acordo com as informações, muitas das gravações e leituras de roteiros estão limitadas apenas aos profissionais diretamente envolvidos nas cenas. Por exemplo, o destino de personagens principais, como a mocinha Leo e o vilão Jaques, será gravado em sessões restritas, garantindo que apenas uma pequena equipe participe.

Controle de Acesso aos Roteiros

As leituras de texto ocorrem nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença apenas dos envolvidos em cada cena específica. Os roteiros finais não são disponibilizados na plataforma interna usada para distribuir os capítulos, o que dificulta o acesso antecipado ao conteúdo por parte do elenco e das equipes técnicas.

Essa medida de segurança se intensificou após um momento marcante da narrativa, quando ocorreu a morte de Abel, personagem interpretado por Tony Ramos. Desde então, os roteiros passaram a ser entregues diretamente pela direção, que utiliza e-mails corporativos para controlar quem tem acesso aos documentos.

Um Fim de Ciclo Com Celebrations

Muitas decisões críticas sobre o desfecho da história são comunicadas verbalmente durante reuniões restritas, sem que roteiros impressos ou arquivos completos sejam compartilhados. Essa abordagem já havia funcionado bem em uma produção anterior e agora está sendo aplicada de forma ainda mais rigorosa.

O cronograma de gravações está previsto para encerrar antes do Natal, permitindo que a equipe e o elenco desfrutem de um recesso após um intenso período de trabalho. Fontes indicam que várias festas de despedida estão sendo organizadas para celebrar o fim das gravações.

Se o planejamento da emissora se concretizar, "Dona de Mim" encerrará sua exibição na data programada e dará lugar à nova novela "Coração Acelerado", que está marcada para estrear em 12 de janeiro de 2026, mantendo assim a continuidade da teledramaturgia na programação.