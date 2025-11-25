HBO Max anuncia a estreia da novela de época com Grazi Massafera

A HBO Max confirmou a estreia da nova telenovela “Dona Beja” para o dia 2 de fevereiro de 2026. A trama é produzida pela Floresta e é inspirada na vida de Ana Jacinta de São José, uma célebre cortesã de Minas Gerais. Com 40 capítulos, a nova adaptação promete uma perspectiva mais diversificada e contemporânea sobre o protagonismo feminino.

A história começa na infância de Ana, que se muda para Araxá com sua família. Conhecida por sua beleza — pele clara, cabelos loiros e olhos claros —, ela ganha o apelido de Beja, dado pelo avô, que a compara à rara flor beijo. No entanto, a vida de Ana muda drasticamente aos 15 anos, quando é raptada por Joaquim Inácio Silveira da Motta, um homem próximo ao rei. Ela é levada a Vila do Paracatu, onde se torna amante de Motta por cerca de dois anos, situação que a marca profundamente.

Após o retorno de Joaquim ao Rio de Janeiro, Ana volta para Araxá, mas enfrenta um ambiente hostil. As mulheres da elite local a tratam como impura, desconsiderando que sua história foi marcada pela coerção. Em vez de se recolher, ela usa o dinheiro que acumulou para abrir um bordel em um local isolado. Essa decisão representa sua afirmação como Dona Beja, desafiando o moralismo da sociedade da época.

A busca por autonomia feminina é um dos temas centrais da trama, que é bem resumido na frase de Ana no teaser divulgado: “Se a vida fez de mim mulher dama, eu vou fazer do mundo um bordel.” Essa afirmação reflete as tensões entre o desejo de liberdade das mulheres e as estruturas patriarcais do Brasil do século XIX.

Além de sua trajetória pessoal, a novela explora o impacto que Dona Beja causa em Araxá, onde seu bordel se torna ponto de encontro de homens influentes. Isso não apenas expande seu poder, mas também suscita resistência e inveja entre as mulheres da cidade. A narrativa promete abordar temas como liberdade sexual, poder econômico e violência de gênero, com uma pegada mais feminista.

A personagem principal será interpretada por Grazi Massafera, enquanto os atores André Luiz Miranda e David Junior formarão um triângulo amoroso que promete alimentar os conflitos da história. A produção cria uma cidade cenográfica no Rio de Janeiro que retrata Araxá no século XIX, com atenção aos detalhes da época, visando competir com as grandes novelas da TV aberta, mas com a proposta de um formato para streaming em 40 episódios.

O elenco principal conta com nomes conhecidos como Bianca Bin, Othon Bastos, Elizabeth Savalla, entre outros, dando ênfase ao caráter de superprodução da obra. A novela é escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira, que buscam atualizar a narrativa original sem perder a essência da história de Ana Jacinta, adaptando-a ao ritmo mais ágil do formato de streaming.