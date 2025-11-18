Lotofácil 3541: resultado de hoje e prêmio de R$ 1,8 milhão

Nesta terça-feira, dia 18, acontece o sorteio do concurso 3541 da Lotofácil, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. O valor acumulado se deve ao fato de que, no sorteio anterior, oito jogadores acertaram as 15 dezenas e cada um ganhou R$ 1,3 milhão.

Além da Lotofácil, a Caixa Econômica Federal também realiza hoje o sorteio da Quina, cujo prêmio está avaliado em R$ 3,2 milhões.

Como Acompanhar o Sorteio

Os interessados em acompanhar os resultados podem assistir à transmissão ao vivo diretamente do Espaço da Sorte via YouTube. O evento começa às 21h, e a Caixa se compromete a mostrar todos os processos antes e depois do sorteio, garantindo transparência.

Resultados Anteriores da Lotofácil

Nos últimos concursos da Lotofácil, os resultados foram os seguintes:

Concurso 3540 (18/11/2025) : 10, 25, 06, 22, 13, 15, 02, 16, 18, 14, 09, 23, 05, 03, 01; sem ganhadores, prêmio acumulado.

: 10, 25, 06, 22, 13, 15, 02, 16, 18, 14, 09, 23, 05, 03, 01; sem ganhadores, prêmio acumulado. Concurso 3539 (14/11/2025) : 07, 09, 19, 24, 02, 01, 12, 16, 08, 14, 20, 13, 23, 11, 18; sem ganhadores, prêmio acumulado.

: 07, 09, 19, 24, 02, 01, 12, 16, 08, 14, 20, 13, 23, 11, 18; sem ganhadores, prêmio acumulado. Concurso 3538 (13/11/2025) : 19, 13, 17, 25, 10, 03, 21, 02, 05, 09, 20, 14, 24, 08, 22; sem ganhadores, prêmio acumulado.

: 19, 13, 17, 25, 10, 03, 21, 02, 05, 09, 20, 14, 24, 08, 22; sem ganhadores, prêmio acumulado. Concurso 3537 (12/11/2025) : 04, 19, 12, 21, 10, 01, 24, 02, 22, 07, 20, 25, 03, 15, 09; sem ganhadores, prêmio acumulado.

: 04, 19, 12, 21, 10, 01, 24, 02, 22, 07, 20, 25, 03, 15, 09; sem ganhadores, prêmio acumulado. Concurso 3536 (11/11/2025): 11, 24, 16, 18, 10, 03, 06, 22, 08, 07, 09, 15, 04, 17, 01; um ganhador, prêmio de R$ 1,8 milhão.

Como Jogar Lotofácil

A Lotofácil é um jogo acessível em que o apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Ganhos são pagos de acordo com a quantidade de números acertados. Acertar os 15 números pode render o maior prêmio, enquanto acertos de 11 a 14 números também garantem prêmios menores.

Dicas para Aumentar as Chances de Ganhar

Para aqueles que desejam melhorar suas chances, algumas estratégias recomendadas incluem:

Combinação Equilibrada : Misturar números pares e ímpares nas apostas.

: Misturar números pares e ímpares nas apostas. Análise Estatística : Usar ferramentas online para observar padrões em sorteios anteriores.

: Usar ferramentas online para observar padrões em sorteios anteriores. Surpresinha : Permitir que a Caixa escolha números aleatórios para você.

: Permitir que a Caixa escolha números aleatórios para você. Bolão : Participar de apostas em grupo para aumentar as chances sem gastar muito.

: Participar de apostas em grupo para aumentar as chances sem gastar muito. Desdobramento : Criar combinações adicionais com os mesmos números, embora isso aumente o custo da aposta.

: Criar combinações adicionais com os mesmos números, embora isso aumente o custo da aposta. Teimosinha: Apostar com a mesma combinação por um tempo prolongado para reforçar as chances de acerto.

Acompanhe as loterias e boa sorte!