Colisão na PR-151 em Carambeí leva veículos para fora da pista

Na tarde de terça-feira, 18 de novembro, um acidente envolvendo um Toyota Corolla e uma Volkswagen Parati ocorreu na PR-151, em Carambeí. A colisão foi registrada no quilômetro 308 da rodovia, onde os dois veículos trafegavam no sentido Carambeí para Castro.

Felizmente, os motoristas, um de 42 anos e outro de 33 anos, não sofreram ferimentos. O acidente resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para atender a ocorrência e fazer as devidas orientações no local.

A PR-151 é uma via importante que liga várias cidades na região, e acidentes desse tipo podem causar preocupação entre os motoristas que transitam por ali. É sempre recomendável que os condutores mantenham atenção redobrada, respeitando as sinalizações e mantendo distância segura entre os veículos para evitar colisões.