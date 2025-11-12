SBT encerra o ano com Zezé Di Camargo

Na noite da última terça-feira, 11 de novembro, os estúdios do SBT se encheram do espírito natalino durante as gravações do especial “Natal é Amor”, apresentado por Zezé Di Camargo. Este programa musical foi idealizado para emocionar o público e celebrar as festividades de fim de ano. Com um cenário repleto de luzes e decoração temática, a gravação contou com a participação de artistas renomados e resultou em um evento cheio de música, celebração e reencontros.

Zezé Di Camargo subiu ao palco acompanhado de Alexandre Pires e Paula Fernandes, dois grandes nomes da música brasileira. Juntos, eles apresentaram tanto sucessos conhecidos quanto duetos inéditos, convidando a plateia a vivenciar momentos emocionantes. O público, composto por funcionários do SBT, amigos, familiares e fãs, marcou presença em grande número, tornando a atmosfera ainda mais especial. Entre os destaques da plateia estavam a filha caçula de Zezé, Clara, e sua esposa, Graciele Lacerda, que apoiaram o cantor de perto durante a gravação.

A iniciativa de criar um especial de Natal reforça a tradição da emissora em promover programas que tenham um apelo emocional e que busquem unir as famílias em torno da televisão. “Natal é Amor” se propõe a celebrar valores como união, esperança e gratidão, apresentando um repertório que mescla clássicos da música brasileira e canções inspiradoras.

O especial está programado para ser exibido em dezembro, fazendo parte da grade de programação natalina do SBT.

Em outra realização, o SBT também confirmou a continuidade do evento “Vira Brasil” para o Réveillon de 2026. Esta iniciativa, em parceria com a Igreja Batista da Lagoinha, faz parte das celebrações de Ano Novo da emissora e, no último ano, atraiu mais de 11 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Daniela Abravanel Beyruti, CEO do SBT, comentou sobre o desejo da emissora em oferecer um conteúdo que possa reunir as famílias ao vivo no dia 31 de dezembro. Ela ressaltou a qualidade do evento do ano passado, que envolveu música, iluminação espetacular e emocionou o público.

O cantor e pastor André Valadão expressou sua satisfação pela renovação da parceria com o SBT, antecipando que o evento de 2025 promete ser ainda maior e mais impactante, reunindo não apenas pessoas em São Paulo, Belo Horizonte e Orlando, mas também milhões de espectadores pela televisão. A programação do “Vira Brasil” incluirá muitas horas de louvor, adoração e mensagens de fé, consolidando a iniciativa como uma das principais celebrações cristãs da TV aberta no Brasil.