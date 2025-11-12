Mário Teixeira apresenta nova trama urbana e feminina às seis

A emissora Globo já planejou sua programação para a faixa das seis até 2027. Após a exibição das novelas “Êta Mundo Melhor!” e “A Nobreza do Amor”, a nova produção que irá ao ar é “Terra da Garoa”, escrita por Mário Teixeira. A estreia está marcada para novembro de 2026 e a trama traz uma narrativa que aborda temas de travessia, identidade e resistência feminina.

A história se passa nos dias atuais e gira em torno de Rosenda, uma mulher do sertão que é mãe de quatro filhos. Ela deixa sua terra natal em busca do marido, que desapareceu. Ao chegar em São Paulo, descobre que ele está vivo, mas vive uma nova vida: se tornou rico, se casou novamente e está decidido a apagar sua ex-esposa da memória. Em meio a essa situação, Rosenda enfrenta injustiças e precisa se reinventar enquanto lida com novos desafios na metrópole. Além disso, os filhos dela também têm que enfrentar seus próprios segredos e dilemas.

A novela “Terra da Garoa” está programada para ser exibida entre novembro de 2026 e junho de 2027. Com essa produção, a Globo reafirma sua estratégia de investir em autores que combinam um forte apelo popular com histórias emocionantes. Embora ainda não tenha definido o diretor artístico do projeto, a nova obra solidifica Mário Teixeira como um dos principais nomes da dramaturgia da faixa das seis, especialmente após o sucesso de suas novelas anteriores, “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”.

