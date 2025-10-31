Globo começa gravações de ‘Coração Acelerado’ em Goiás

A Globo deu início às gravações de sua nova novela das sete, intitulada "Coração Acelerado", em Goiás. A produção tem como foco o universo sertanejo e as belezas do Cerrado, prometendo mostrar a rica cultura do Centro-Oeste do Brasil. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a trama está marcada para estrear em 12 de janeiro de 2026.

O diretor artístico, Carlos Araujo, escolheu a fictícia cidade de Bom Retorno, próxima a Goiânia, como o cenário principal da novela. A equipe de produção, que começou os trabalhos em outubro, visitou vários locais, incluindo Alto Paraíso, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Cidade de Goiás, Crixás e Pires do Rio, para capturar a essência dessas regiões.

Uma das cenas mais marcantes das gravações ocorreu durante um show real da renomada dupla Maiara & Maraisa, em Crixás. Essa escolha busca alinhar as paisagens e as tradições goianas à história da protagonista Agrado, interpretada por Isadora Cruz.

Carlos Araujo destacou a importância de se conectar com o público por meio das histórias contadas na novela. "Goiás é riquíssimo culturalmente e lindo cinematograficamente. É um prazer ligar a câmera e enquadrar paisagens tão surpreendentes", afirmou o diretor.

Além de Isadora Cruz, o elenco conta com nomes como Filipe Bragança, Isabelle Drummond, Letícia Spiller, Elisa Lucinda, Antonio Calloni e Leandra Leal, além de jovens talentos como Rafa Justos e Rafael Rara. Cerca de 150 profissionais estão envolvidos nas filmagens, que incluem locais icônicos como o Jardim Maytrea, a Cachoeira da Muralha e o Centro Histórico de Pirenópolis.

A relação da novela com Goiás vai além das locações. A narrativa incorpora pontos turísticos, estabelecimentos locais e referências autênticas da cultura goiana. Algumas cenas foram filmadas na Vó Belmira Pamonharia, em São Gabriel, e na Churrascaria Recanto Caipira, que serviu de palco para um show da protagonista Agrado.

Araujo enfatizou que, embora a cidade seja fictícia, foram incorporados lugares simbólicos e históricos de Goiás. "Essas paisagens agregam muito à narrativa devido às suas características tão únicas", complementou.

Outro destaque da trama é a participação da cantora Paula Fernandes, que retorna às novelas depois de sua interpretação como a princesa Beatriz em "Deus Salve o Rei", em 2018. A presença de grandes nomes da música sertaneja, como ela e Maiara & Maraisa, traz um elemento de realidade à ficção.

A nova novela, que combina romance e música sertaneja, promete encantar o público com sua história e a beleza de Goiás.

Ficha Técnica