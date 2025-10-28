Globo pode encerrar ‘Conversa com Bial’ e criar novo programa

Após quase uma década no ar, o programa “Conversa com Bial” pode estar chegando ao fim na TV Globo. A emissora e o apresentador Pedro Bial estão discutindo uma reformulação que prevê a finalização do talk show diário e a criação de um novo programa semanal. Essa nova atração terá foco em reflexões e análises, características marcantes da carreira do jornalista.

O debate interno sobre a continuidade do programa gira em torno de três fatores principais: a queda de audiência, o baixo retorno comercial e a dificuldade de conseguir convidados de peso para um formato diário. Apesar de reconhecer a importância cultural do programa, a Globo acredita que o formato já não atende às expectativas de audiência e engajamento.

Para ilustrar a situação, o episódio exibido na madrugada desta terça-feira, que contou com as atrizes Giovanna Lancellotti e Haonê Thinar, atingiu 5,9 pontos na Grande São Paulo, conforme dados da Kantar Ibope Media. Embora o índice tenha superado as emissoras SBT e Band, ainda é considerado baixo para justificar os custos de produção e o espaço ocupado na programação.

Desde o início de 2024, o programa começou a ser exibido primeiro no canal GNT, às 23h30, com reprise na TV aberta durante as madrugadas. Essa mudança buscou aumentar o alcance e gerar repercussão nas redes sociais, mas os resultados foram limitados, com poucos episódios se destacando fora do formato televisivo.

Nos bastidores, Globo e Bial estão explorando um novo formato semanal, similar ao programa “Na Moral”, que foi ao ar de 2012 a 2014. Bial considera esse projeto um dos mais relevantes de sua carreira. A ideia é focar em curadoria de pautas, debates mais profundos e melhor tempo de preparação, algo que é difícil no formato diário atual.

Além disso, Pedro Bial tem trabalhado na área de documentários, um dos segmentos estratégicos da Globo. Ele participou da criação do documentário “Vale o Escrito”, que aborda o jogo do bicho, e dirigiu “Xuxa, o Documentário”, que capturou o reencontro histórico entre a apresentadora e Marlene Mattos.

Nos corredores da emissora, muitos acreditam que Bial está subaproveitado no atual formato e que um novo projeto autoral poderia proporcionar mais liberdade criativa. A transição para o novo formato deve ser gradual, mantendo a parceria de longa data entre o apresentador e a Globo.