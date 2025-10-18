Ministério esclarece sobre 13º salário no Bolsa Família

Economia

Bolsa Família não tem 13º salário, confirma Ministério

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome esclareceu que não existe 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. O anúncio foi feito em um comunicado na última sexta-feira (17). Essa informação foi divulgada em meio a rumores sobre o programa, que foi reformulado em 2023 para oferecer mais proteção às famílias em vulnerabilidade social.

Atualmente, o Bolsa Família beneficia 184 mil famílias em Mato Grosso do Sul. Dentre estes, a capital do estado, Campo Grande, é o município com o maior número de beneficiários, totalizando 46.805 famílias. Outras cidades com expressivos números de beneficiários incluem Dourados (12.325), Corumbá (9.323), Ponta Porã (8.907) e Três Lagoas (7.052).

Após as mudanças, cada família recebe um pagamento mínimo de R$ 600, com a possibilidade de acréscimos dependendo da composição familiar. Para famílias com crianças de até seis anos, há um adicional de R$ 150 por criança. Já para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, o valor adicional é de R$ 50. Além disso, gestantes e mães que amamentam, desde outubro, também têm direito a esses acréscimos.

Entre os municípios do estado, Paranhos se destaca, pois oferece o maior valor médio do benefício, com R$ 795,05 por família. Essa variação demonstra como as necessidades podem ser distintas nas diferentes localidades.

O Ministério reforça a importância de se buscar informações oficiais sobre o Bolsa Família nos canais do Governo Federal e reitera que não há previsão para a inclusão de um 13º salário no programa.