GCM captura arma e munições em operação na Colônia Dona Luiza

Na noite de sexta-feira (17), a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma operação no bairro Colônia Dona Luiza e conseguiu apreender uma arma de fogo, além de prender duas pessoas.

A ação começou durante um patrulhamento de rotina na área. Os agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) avistaram um casal que havia acabado de sair de um veículo estacionado na via pública. Ao notar a aproximação da viatura, o homem jogou um objeto no chão, o que chamou a atenção da equipe.

Os homens da GCM realizam então uma abordagem e, durante a revista pessoal, descobriram que o objeto dispensado era uma pistola Beretta, modelo 950, que estava carregada com três munições intactas. Junto com a arma, foi apreendido também um celular que estava com os suspeitos.

Por conta das evidências encontradas, os dois indivíduos foram presos e receberam informações sobre seus direitos constitucionais. Em seguida, eles foram levados à 13ª Subdivisão Policial (13ª SDP) para que as medidas legais pudessem ser tomadas.

A operação destaca a importância da atuação das forças de segurança na prevenção de crimes e na manutenção da ordem pública em áreas em que a criminalidade pode ser uma preocupação.