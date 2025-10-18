Manuela Dias comenta final polêmico de Vale Tudo

Neste sábado (18), Manuela Dias fez uma postagem no Instagram comentando o final da novela Vale Tudo, que foi ao ar na sexta-feira (17). A autora revelou que o último capítulo foi concluído poucas horas antes da exibição, com um cuidado especial para evitar vazamentos sobre o desfecho da trama.
Ela explicou que escreveu a sequência final há dois meses e destacou que a operação para manter o segredo foi realizada de forma cuidadosa. O final trouxe uma surpresa para os telespectadores: a vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, saiu viva, ao contrário do que acontecia na versão original de 1988. Na nova narrativa, depois de ser baleada por Marco Aurélio (Ator: Alexandre Nero), Odete consegue forjar sua própria morte com a ajuda de Freitas (Ator: Luis Lobianco) e, após uma cirurgia secreta, deixa o Brasil de helicóptero, se despedindo com a frase "Au revoir, Brasil".
Essa reviravolta gerou uma onda de reações nas redes sociais, com muitos telespectadores expressando descontentamento. Um usuário de X (antigo Twitter) escreveu que considerava o final um dos piores já vistos, enquanto outro pediu que Manuela Dias não voltasse a escrever novelas.
Apesar das críticas, a audiência do capítulo final foi positiva, com a novela alcançando 29,9 pontos de média e picos de 30,7 na Grande São Paulo. Exibida entre 21h31 e 22h50, Vale Tudo se tornou uma das novelas mais comentadas de 2025.
Durante seus sete meses de exibição e 173 capítulos, o remake procurou homenagear o clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, celebrando os 60 anos da emissora. No geral, a novela teve uma média de 23,4 pontos, ficando atrás apenas de Um Lugar ao Sol (22,3) e Mania de Você (21,2) entre as produções de maior audiência no horário nobre.
O capítulo 163, exibido no auge da trama, alcançou 31,2 pontos, sendo o melhor desempenho da novela. Embora a audiência tenha caído na semana final, a produção teve um bom retorno digital e foi bem vista comercialmente, com recordes de merchandising e grande repercussão online.